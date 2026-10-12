11 شركة كبرى في دبي تتعهد بتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها

بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعمٍ من غرف دبي، أعلنت 11 شركة من قطاعات متنوعة التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها، في خطوة تعكس تفاعل مجتمع الأعمال مع برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق في مايو الماضي، حراكاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي لتمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات المتقدمة لهذه التقنيات.

وتضم قائمة الشركات الموقّعة على التعهّد الذي أطلقته غرف دبي : طيران الإمارات، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، والأنصاري للصرافة، ومصرف دبي الإسلامي، و"كيتوبي"، ومجموعة "دوتكو"، و"أستر دي إم" للرعاية الصحية، و"إنوفو"، وشركة "إندبندنت فود"، ومجموعة هائل سعيد أنعم.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد مرحلة جديدة في مسيرة تطور نماذج الأعمال، إذ يفتح أمام الشركات آفاقاً واسعة لإعادة تصميم عملياتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والابتكار. وتشكل هذه التقنيات أداة استراتيجية لدعم نمو الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص عملية قابلة للتوسع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة".

وأضاف سعادته: "يجسّد هذا التعهّد تنامي وعي مجتمع الأعمال بأن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية، وبناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة".

ويشكّل التعهّد خطوة عملية تعزز انتقال الشركات من استكشاف الإمكانات المتاحة إلى دمج الحلول الذكية في مختلف جوانب العمل، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات الداخلية وأساليب اتخاذ القرار لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءة عملياتها. كما يعكس حرص الشركات على الاستثمار في أدوات تدعم قدرتها على مواصلة النمو والتكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق.

ويؤكد انضمام شركات من قطاعات متنوعة إلى هذه المبادرة اتساع نطاق الاهتمام بتبني التقنيات المستقبلية، ويعزز تكامل الجهود بين غرف دبي والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي. كما يدعم البرنامج بناء بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.

ويتضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية، كما يشمل البرنامج إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.