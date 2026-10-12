«المسعود للطاقة» تعرض تقنيات لضمان استمرارية الكهرباء بمعرض المطارات 2026

يستعرض «المسعود للطاقة»، التابع لمجموعة المسعود، أحدث حلول الطاقة المخصصة، لضمان استمرارية العمليات في المطارات، وتعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء للمنشآت الحيوية، وذلك خلال مشاركته في معرض المطارات 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذي بدأ اليوم ويستمر الى إلى 14 أكتوبر.

وتركز الشركة على نظام mtu Kinetic PowerPack (KPP)، الذي يوفر إمدادات طاقة غير منقطعة للتطبيقات الحيوية، التي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية واستمرارية التشغيل، في ظل النمو المتواصل لقطاع الطيران، وتزايد الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على ضمان عمل الأنظمة الأساسية من دون انقطاع.

وتعتمد المطارات الحديثة على أنظمة تشغيلية وأمنية وتقنية، تعمل على مدار الساعة، ما يجعل استقرار إمدادات الكهرباء عاملاً محورياً في ضمان استمرارية الأعمال. ويجمع نظام KPP بين تقنيات التخزين الديناميكي للطاقة ومولدات الديزل، بما يتيح استمرار تزويد الأحمال الحيوية بالكهرباء فور حدوث أي انقطاع أو اضطراب في الشبكة الرئيسية.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة، إن موثوقية إمدادات الكهرباء أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تشغيل المطارات بالتزامن مع توسع قطاع الطيران، مؤكداً حرص الشركة على توفير حلول متقدمة، تدعم البنية التحتية الحيوية، وتمكّن المطارات من الحفاظ على استمرارية عملياتها حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أن المشاركة في معرض المطارات تتيح للشركة استعراض تقنيات، تسهم في تعزيز موثوقية أنظمة الطاقة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والخدمات المحلية المتخصصة.

ويتميز نظام mtu Kinetic PowerPack بقدرته على توفير الطاقة فور انقطاع الكهرباء، قبل أن يبدأ محرك الديزل تلقائياً في توليد الإمدادات المستمرة إلى حين عودة التغذية من الشبكة الرئيسية، كما يمثل بديلاً للأنظمة التقليدية المعتمدة على البطاريات، مع الاستفادة بكفاءة من المساحات المتاحة داخل المنشآت.

وتُستخدم هذه التقنية عالمياً في قطاعات حيوية، تشمل مراكز البيانات والمستشفيات والمرافق الصناعية والبنية التحتية، التي تتطلب مصدراً مستقراً وموثوقاً للطاقة، لضمان استمرارية العمليات.

وتؤكد مشاركة المسعود للطاقة في المعرض التزامها بتوفير أحدث تقنيات الطاقة العالمية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع مشغلي المطارات وخبراء البنية التحتية لتلبية احتياجات القطاع، ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على النظام في الجناح رقم 1400 بالقاعة الأولى طوال أيام الحدث.