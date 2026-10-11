16 خبيراً إماراتياً يستكشفون منظومة الذكاء الاصطناعي في الصين

يشارك 16 خبيراً إماراتياً في رحلة دراسية إلى بكين وشنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، ضمن برنامج خبراء الإمارات «مسار الذكاء الاصطناعي»، للتعرف على التجربة الصينية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى تطبيقات ومشروعات تجارية.

وتُقام الرحلة تحت شعار «حوكمة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الوطنية الذكية، والحكومة الرقمية»، وتهدف إلى استكشاف دور السياسات والتقنيات المتقدمة والأنظمة الرقمية في دعم الأولويات الوطنية وتطوير الخدمات الحكومية.

ويتضمن البرنامج زيارات إلى عدد من المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، من بينها «Zhipu.ai» المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CAICT»، وشركة «ByteDance» المطورة لمنصة «تيك توك»، وشركة «AgiBot» المتخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، و«Agentrix» المطورة لأنظمة تشغيل مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويغطي البرنامج مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي المساعد، والأجهزة الذكية، والبنية التحتية للبيانات، والسياسات والحوكمة، والأمن السيبراني، والنماذج اللغوية العربية، والروبوتات وأنظمة التشغيل الذاتي، إلى جانب التطبيقات التجارية وتعزيز القدرات الوطنية.

وتُعد زيارة الصين واحدة من ثلاث رحلات دراسية دولية ضمن البرنامج، إلى جانب كندا ووادي السيليكون، بهدف تبادل المعرفة والاطلاع على التجارب العالمية في أبحاث الذكاء الاصطناعي وسياساته وتطبيقاته العملية.