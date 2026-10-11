«دبي القابضة للترفيه» تطلق موسم «مذهل حقاً» بباقة من التجارب والفعاليات

أطلقت دبي القابضة للترفيه موسمها السنوي «مذهل حقاً» «Truly Amazing»، احتفاءً بتنوع وجهاتها الترفيهية والثقافية، وإيذاناً بانطلاق عام حافل بالفعاليات والتجارب التي تستهدف المقيمين والزوار في دبي، عبر محفظة تضم المتنزهات الترفيهية والمائية، والعروض الحية، ودور السينما، والضيافة، والطبيعة، والثقافة والرياضة والإعلام.

ويحتفي الموسم بالتجارب التي تجمع العائلات والأصدقاء، من النزهات والاحتفالات إلى الحفلات الموسيقية والعروض الحية وليالي السينما والتجارب الثقافية والإقامات الفندقية، بما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للترفيه والسياحة.

وقال فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه: إن قوة المجموعة لا تكمن في حجم محفظتها فحسب، بل في تنوع التجارب التي تقدمها ودورها في حياة الناس، مشيراً إلى أن وجهاتها أصبحت جزءاً من تجربة المقيمين في دبي وذكريات الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتضم محفظة المجموعة 20 متنزهاً ومعلماً ووجهة تستقبل ملايين الزوار من داخل الإمارات وخارجها، إلى جانب أعمالها الإعلامية التي تصل إلى جماهير واسعة في الدولة.

وتتصدر القرية العالمية قائمة الوجهات البارزة في المحفظة، بما تقدمه من تجارب ثقافية وترفيهية ومأكولات وتسوق من مختلف أنحاء العالم، على أن تستقبل زوارها اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري.

وتشمل أبرز الوجهات عين دبي، أعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع 250 متراً، وحديقة وايلد وادي المائية، أول حديقة مائية في دبي، وكوكا كولا أرينا، أول وأكبر قاعة داخلية متعددة الأغراض ومكيّفة بالكامل في الشرق الأوسط. كما توفر منصة «ذي فيو نخلة جميرا» إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة من ارتفاع 240 متراً، فيما تضم «روكسي سينما» شاشة «روكسي إكستريم»، الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتضن «ذا جرين بلانيت دبي» أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات داخل غابة استوائية داخلية.

وفي دبي باركس آند ريزورتس، التي عادت لاستقبال الزوار في 7 أكتوبر، تتكامل التجارب الترفيهية والعائلية مع خيارات الضيافة والمطاعم. وتضم الوجهة «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و«عالم ريال مدريد» الذي يقدم أكثر من 40 تجربة ترفيهية، إلى جانب «ليجولاند دبي» الذي يضم نحو 15 ألف مجسم مصنوع باستخدام 60 مليون قطعة من ليغو.

وتعزز المطاعم والمقاهي المنتشرة عبر الوجهات تنوع التجارب، من خيارات الطعام العالمية في القرية العالمية، التي تضم أكثر من 250 خياراً للمأكولات، إلى المطاعم المطلة على أفق دبي والتجارب الغامرة داخل المتنزهات والمعالم الترفيهية.

وتمتد محفظة دبي القابضة للترفيه إلى قطاع الإعلام عبر شبكة الإذاعة العربية «ARN»، التي تصل إلى أكثر من أربعة ملايين مستمع أسبوعياً من خلال تسع محطات إذاعية بست لغات، إضافة إلى «MPN»، المتخصصة في ربط العلامات التجارية بالجمهور عبر منصات الإعلام والمحتوى والحلول الإعلانية التجارية.

ومن خلال موسم ««مذهل حقاً»، تسعى المجموعة إلى إبراز تنوع خيارات الترفيه في دبي، وتقديم تجارب متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والطعام والضيافة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة تستقطب الزوار وتوفر تجارب متجددة على مدار العام.