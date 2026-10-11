«إغنيت» الماليزية تطلق منصتها الإقليمية في دبي لدعم التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة «إغنيت سوشال إنتربرايز» (IGNITE Social Enterprise) الماليزية، الإطلاق الرسمي لمنصة «إغنيت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (IGNITE MENA)، من دبي، لتوسيع حضورها في المنطقة عبر نموذج للتجارة الإلكترونية الاجتماعية، يجمع بين ريادة الأعمال والأدوات الرقمية والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في الصحة والعافية وأسلوب الحياة.

وجرى الكشف عن المنصة خلال فعالية أقيمت في فندق أتلانتس دبي، يوم 10 أكتوبر الجاري، بحضور قادة أعمال وشخصيات إقليمية، حيث استعرضت الشركة خططها لدعم رواد الأعمال المستقلين، من خلال أدوات لبناء الأعمال الرقمية، وبرامج للتعلم العملي، ومنتجات استهلاكية تستهدف احتياجات الحياة اليومية.

وقال فينو جول مدير «إغنيت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن المنطقة تتمتع ببيئة اقتصادية حيوية، وتوجه متزايد نحو الابتكار والصحة والعافية والتعلم الرقمي وريادة الأعمال. وأضاف أن الشركة تستهدف تزويد الأفراد والشركاء المستقلين بمنتجات مطلوبة، وأدوات أعمال مدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام في أسواق المنطقة.

وتضم منظومة المنتجات 4 علامات رئيسة، هي «ساناري» (SANAREY)، المتخصصة في منتجات الطاقة والعافية، و«برينيفاي» (brAInify)، منصة التعلم وتنمية المهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و«برايت» (Bright) للعناية بالبشرة، و«سينا» (SENA) للساعات الأوتوماتيكية.

وتقدم «برينيفاي» مسارات تعليمية عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والأعمال والقدرات المالية. وفي دبي، تُطرح البرامج التدريبية المؤهلة وفق الإطار التنظيمي المعمول به لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع إتاحة شهادات مؤهلة للتصديق من الهيئة عند استيفاء الشروط.

أما «برايت»، فتقدم منتجات للعناية بالبشرة، طُورت في كوريا الجنوبية، بينما تركز «سينا» على الساعات الأوتوماتيكية المجمعة في ماليزيا، باستخدام مكونات تشمل حركات ميكانيكية يابانية، وزجاج الياقوت المقاوم للخدش، والفولاذ المقاوم للصدأ. وأوضحت الشركة أن توافر المنتجات سيخضع لمتطلبات الأسواق المحلية، وجاهزية العمليات التشغيلية.

وبالتزامن مع إطلاق المنصة، كشفت الشركة عن مجلسها الاستشاري العالمي، الذي يتولى تقديم المشورة الاستراتيجية في مجالات الحوكمة المؤسسية والعلوم والإعلام، دعماً لتوسعها الدولي. ويرأس المجلس داتو سري سوباهان كمال، ويضم خبراء في الفيزياء الحيوية والإعلام والتجارة، من بينهم الدكتور كونستانتين كوروتكوف، والدكتورة بيفرلي روبيك، ونيثان «بولا راي» أديسي.

وقال داتو سري سوبهان كمال، إن التوسع في الشرق الأوسط يستلزم الالتزام بالحوكمة والشفافية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف دعم نمو مسؤول يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة.

وأكدت «إغنيت» أن خططها الإقليمية تشمل تطوير فهم الأسواق المحلية، ودعم الشركاء، والالتزام بمتطلبات التجارة وحماية المستهلك، على أن تعلن تباعاً عن توافر المنتجات والأنشطة الجديدة في الأسواق المستهدفة.

وتأسست «إغنيت سوشال إنتربرايز» عام 2026، ويقع مقرها الرئيس في هونغ كونغ. وتعمل وفق نموذج يجمع بين التجارة الإلكترونية والتدريب والأدوات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية، بهدف مساعدة رواد الأعمال متناهي الصغر على تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.