عجمان تروّج لمقوماتها السياحية في طشقند وألماتي لتعزيز أسواق آسيا الوسطى

تنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان جولة ترويجية في أسواق آسيا الوسطى، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تشمل طشقند في أوزبكستان يوم 13 أكتوبر، وألماتي في كازاخستان يوم 15 أكتوبر، بهدف تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة في الإمارة، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز حضور عجمان على خريطة السياحة العالمية.

وتهدف الجولة إلى بناء قنوات تواصل مباشرة مع العاملين في قطاع السفر والسياحة، والتعريف بالتجارب والمقومات التي توفرها الإمارة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون، وإقامة شراكات نوعية، تسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من الزوار.

وتركز الحملة الترويجية على إبراز تنوع المنتج السياحي في عجمان، الذي يجمع بين الموروث الثقافي والتراثي والمقومات الطبيعية والضيافة المتميزة والخيارات الترفيهية المتنوعة، بما يعزز جاذبيتها وجهة تستقطب الزوار على مدار العام.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة، إن الجولات الترويجية تمثل ركيزة استراتيجية لبناء علاقات مستدامة مع الشركاء، وتعزيز حضور عجمان في الأسواق الدولية من خلال التواصل المباشر، والتعريف بتجربتها السياحية المتنوعة.

وأضاف أن محطتي طشقند وألماتي تستهدفان توسيع آفاق التعاون مع قطاع السفر والسياحة، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الزوار المحتملين، بما يدعم تنافسية القطاع السياحي في الإمارة.

وتأتي جولة آسيا الوسطى استكمالاً لسلسلة من الجولات الترويجية، التي نفذتها الدائرة في أسواق أوروبا والهند والصين، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز مكانة عجمان وجهة سياحية قادرة على استقطاب زوار من أسواق متنوعة.