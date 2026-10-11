أحمد بن سعيد يعلن مضاعفة صندوق «أوراسيا كابيتال» إلى مليار درهم

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، عن مضاعفة حجم صندوق "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية لسلطة "دييز"، إلى مليار درهم في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع نطاق الاستثمارات في الشركات ذات الإمكانات العالمية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "تعزيزاً لموقع دبي منصةً عالمية لرأس المال الجريء والابتكار ومنصة لاطلاق شركات عالمية، نضاعف اليوم حجم صندوق "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية لسلطة "دييز"، إلى مليار درهم في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع نطاق الاستثمارات في الشركات ذات الإمكانات العالمية".

وأضاف سموه: "لدينا ثقة كبيرة في مستقبل دبي كمركز عالمي لرأس المال والابتكار. ومهمتنا هي تحويل هذه الثقة إلى استثمارات وشركات وفرص اقتصادية حقيقية، تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تعزيز تنافسية دبي ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والاستثمار في قطاعات المستقبل".