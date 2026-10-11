"خبراء الإمارات" يستكشفون منظومة الذكاء الاصطناعي في الشركات والمعاهد الصينية المتخصصة





أعلن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" تنظيم رحلة دراسية تضم 16 خبيراً إماراتياً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مدينتي بكين وشنغهاي، بهدف التفاعل المباشر مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة، والتعرف على التجربة الصينية في تحويل الأبحاث المتقدمة إلى أعمال ومشروعات تجارية، إلى جانب نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وتمتد الرحلة الدراسية الدولية على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026، تحت شعار "حوكمة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الوطنية الذكية، والحكومة الرقمية"، لاستكشاف كيفية إسهام سياسات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأنظمة الرقمية في دعم الأولويات الوطنية وتقديم الخدمات الحكومية.

ويتضمن البرنامج زيارات إلى مختبر أبحاث وشركة "Zhipu.ai" الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CAICT"، وشركة "ByteDance" المتعددة الجنسيات المتخصصة في تكنولوجيا الإنترنت، وشركة "AgiBot" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وشركة "Agentrix" المطوِّرة لنظم التشغيل القائمة على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وتتيح زيارة هذه الشركات للمشاركين الاطلاع على جوانب مختلفة من منظومة الذكاء الاصطناعي في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الصين هي واحدة من ثلاث رحلات دراسية دولية ضمن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، بما يتيح للمشاركين التعرف على أبحاث الذكاء الاصطناعي وسياساته، وتطبيق الخوارزميات الذكية في المشروعات التجارية.

ويرافق المشاركين ستة من خريجي وزملاء برنامج خبراء الإمارات، للمساهمة بخبراتهم والمشاركة في النقاشات وتبادل المعرفة خلال الزيارة.