مؤتمر "تريندز" السنوي السادس ينطلق غداً في أبوظبي

تنطلق صباح غدٍ الاثنين، 12 أكتوبر، أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس، الذي ينظمه «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه العالمية المنتشرة في 26 دولة، تحت عنوان "الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب"، وذلك في فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين وقادة الفكر من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

ويشارك في المؤتمر معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية، والعسكرية والأكاديمية والإعلامية.

وتنطلق أعمال المؤتمر بكلمات رئيسية للدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وعقب ذلك، تبدأ جلسة حوارية خاصة يستضيف خلالها «تريندز» معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، في حوار تديره الإعلامية بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN الدولية ورئيسة تحرير مكتب CNN في أبوظبي.

ويضم المؤتمر أربع جلسات رئيسية مترابطة تتناول أبعاد الأمن المستدام ومستقبل المنطقة، يتحدث فيها نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية وآسيوية وعربية، إلى جانب قيادات وخبراء من دولة الإمارات، بما يوفر منصة دولية لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن الإقليمي وسبل التعامل مع التحولات والمخاطر المتداخلة.