«شيري» تطلق «تيجو 9» الجديدة كلياً في الإمارات

أعلنت «شيري»، بالتعاون مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، الموزع الحصري لسيارات شيري في الإمارات، عن إطلاق سيارة الـ SUV «تيجو 9» الأكبر حجماً في مجموعة «تيجو» من شيري. ويعكس هذا الطراز التزام «شيري» بتصنيع سيارات تتميز بالأداء العالي، كما يلبي احتياجات العملاء في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، على الأهمية المتزايدة للعلامات التجارية الصينية في سوق السيارات بالإمارات، وقال: إن شراكتنا مع «شيري» تمثل علامة فارقة في تطور صناعة السيارات في الدولة.

وعلى الصعيد الدولي قامت «شيري» العالمية ببيع أكثر من 15 مليون سيارة حتى الآن، ما يعكس التزامها بالجودة والابتكار. وتجسد «تيجو 9» هذا التقدم، حيث يشهد الطلب على السيارات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في المنطقة.

وبفضل أسعارها التنافسية وميزاتها المتطورة، إضافة إلى شعبيتها المتزايدة بين عشاق السيارات، استحوذت العلامات التجارية الصينية على أكثر من 12 % من سوق الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، مقارنة بـ 4-5 % فقط في السنوات السابقة. ويضمن تعاوننا مع شيري استمرارنا في تقديم أعلى مستويات الأداء والفخامة، وتلبية توقعات المستهلكين فيما يتعلّق بالسيارات الحديثة.