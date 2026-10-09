«نيكستجن» تختار الإمارات مقراً عالمياً رئيسياً

أعلنت شركة نكستجن «Nextgen»، المتخصصة في التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي عن نقل مقرها الرئيسي العالمي إلى الإمارات، في خطوة ترسّخ موقعها في قلب أحد أسرع الأسواق نمواً في مجال تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.



و‏تضم الشركة التي تأسست عام 2012 في المملكة المتحدة، أكثر من 75 خبيراً في 5 مكاتب لدعم ما يزيد عن 50 عميلاً من كبرى الشركات والمؤسسات.

وأسهمت الشركة في تطوير وتشغيل أكثر من 200 تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي، وتتعاون اليوم مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المجالات الحساسة ذات الأطر التنظيمية الدقيقة لترجمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة.



وتأتي الخطوة في ظل تزايد وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ بين الشركات في الإمارات، إذ أظهر تقرير أعدّته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز» بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفسيز»، عن ارتفاع نسبة الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 72%، مقارنة بـ53% العام الماضي، ممثلة نمواً سنوياً بلغ 36%، حيث أفادت 85% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتسارع وتيرة التحوّل الرقمي لديها، بينما تعتمد 31% منها على أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطوراً.



وأوضحت الشركة في بيان أن «الإمارات نجحت بفضل الرؤية السديدة والنهج الاستشرافي لقيادتها الرشيدة، في إرساء منظومة متكاملة تُعد من أكثر البيئات العالمية جاذبية واحتضاناً للذكاء الاصطناعي، متفوقة بتركيزها الاستراتيجي على تفعيل التقنيات وتوظيفها عملياً لا الاكتفاء بتطويرها.

وهذا هو المحور الأساسي لأعمالنا، إذ نعمل على تمكين المؤسسات من الانتقال بمشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بالتوازي مع بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات. إن اختيارنا للإمارات مقراً عالمياً لنا يضعنا في قلب هذا المشهد المتطور ويمنحنا نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز وتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة والعالم».