«ديار» تعزز زخمها العقاري في دبي بتسليم أكثر من 2100 وحدة خلال 2026

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أسواق العقارات عالمياً، مع تنامي الطلب على المشاريع السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والتصميم العصري والمرافق المتطورة. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «ديار للتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، تسليم مشروع «تريا» في واحة دبي للسيليكون، ليصل إجمالي الوحدات التي سلمتها الشركة خلال العام الجاري إلى أكثر من 2100 وحدة.

ويضم مشروع «تريا» 711 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية، ويتميز بتصميم معماري ثلاثي الأجنحة يوفر إطلالات على أفق دبي وواحة دبي للسيليكون والمساحات الخضراء المحيطة. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات، تشمل حمامات السباحة، والحدائق، والمساحات المخصصة للأطفال، ومرافق اللياقة البدنية والعافية، والملاعب الرياضية، إلى جانب المساحات الاجتماعية ومناطق تناول الطعام والترفيه في الهواء الطلق.

ويأتي تسليم «تريا» بعد إنجاز «ديار» 1436 وحدة ضمن مشاريع «ريغاليا» و«جنات» و«تاليا ريزيدنسز» خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار الشركة في تنفيذ وتسليم مشاريعها السكنية في مناطق مختلفة من دبي.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار»، إن تسليم «تريا» يضيف 711 وحدة سكنية جديدة إلى زخم الشركة خلال العام، مشيراً إلى أن المشروع صُمم ليكون ملاذاً حضرياً عصرياً في قلب واحة دبي للسيليكون.

وأضاف أن تحويل المشروع إلى واقع يمثل محطة مهمة للشركة، معرباً عن تقديره للعملاء والمستثمرين والشركاء والجهات الحكومية وفريق العمل على جهودهم في إنجاز المشروع.

وتواصل «ديار»، التي تمتد خبرتها لأكثر من عقدين في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة، تنويع محفظتها العقارية وتوسيع نطاق مشاريعها، مع التركيز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو الحضري طويل الأمد في دبي.