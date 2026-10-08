«سياحة عجمان» تحقق المطابقة الكاملة في جودة التدقيق الداخلي

حققت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في حكومة عجمان «المطابقة الكاملة» في تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي، الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز يعكس التزام الدائرة بتطبيق المعايير المهنية العالمية وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية.

وأُعلن عن نتيجة التقييم خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بمشاركة نخبة من قادة التدقيق الداخلي والخبراء والمتخصصين. وشهد المؤتمر تكريم الدائرة بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، الذي شارك في أعمال المؤتمر، بما يعكس حضور الدائرة في المحافل المهنية المتخصصة وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والتدقيق الداخلي.

ويؤكد تحقيق المطابقة الكاملة نضج منظومة الرقابة الداخلية في الدائرة، وقدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة واستباقية، إلى جانب توظيف التدقيق الداخلي أداة لدعم كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز جودة القرارات. كما يعكس التقييم جهود الدائرة في تطوير إجراءات الرقابة، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، وتحديد فرص التحسين المستمر.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة، إن تحقيق المطابقة الكاملة يمثل تتويجاً لرؤية مؤسسية تضع الحوكمة والشفافية والمساءلة في صميم العمل الحكومي، مشيراً إلى أن التدقيق الداخلي الفاعل يمثل ركيزة لاستدامة الأداء وتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين.

وأضاف أن الإنجاز يأتي ثمرة جهود فريق العمل وحرصه على تطبيق المعايير المهنية وتطوير إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية، مؤكداً تقدير الدائرة لتقييم جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، والتزامها بمواصلة تطوير منظومتها الرقابية بما يواكب أفضل المعايير العالمية.

وأشار الهاشمي إلى أن الدائرة ستواصل ترسيخ الممارسات المؤسسية التي تدعم الحوكمة وكفاءة الأداء والتحسين المستمر، بما يعزز تنافسية إمارة عجمان ويرسخ مكانتها في مجال العمل الحكومي الفاعل.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الدائرة في مجال التميز المؤسسي، ويعكس جاهزيتها لمواصلة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة منظومتها الإدارية والرقابية، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة عمل حكومي رشيقة وموثوقة ومستدامة.