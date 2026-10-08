«اتحاد غرف الإمارات» يفتح جسوراً جديدة للتجارة والاستثمار مع بلجيكا

نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بعثة تجارية إلى مملكة بلجيكا، برئاسة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

وتأتي البعثة ضمن جهود اتحاد غرف الإمارات لتوسيع حضور مجتمع الأعمال الوطني في الأسواق العالمية، وتنمية شبكة الشراكات الدولية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين ونظرائهم في بلجيكا، بما يدعم فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

واستهل الوفد برنامج البعثة بزيارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال، تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية والبلجيكية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية.

كما بحث الجانبان إمكانية تشجيع الشركات من البلدين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، وتطوير قنوات جديدة للتعاون بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وشهدت البعثة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة البلجيكية، وذلك في مقر سفارة دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل تبادل المعلومات والفرص التجارية والاستثمارية.

كما تتضمن الاتفاقية دعم تنظيم الوفود والبعثات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لتطوير فرص التعاون والشراكات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلجيكا، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه غرف التجارة في ربط مجتمعات الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.

وقال العويس: «نتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات نوعية تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين».

وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يمثل خطوة إضافية نحو بناء إطار مؤسسي مستدام يدعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ويسهم في تطوير المبادرات والفرص المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن اليوم الثاني من برنامج البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الميناء، والتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات.

واستهدفت الزيارة تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاطلاع على التجربة البلجيكية في إدارة العمليات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره البلجيكي.

وتعكس البعثة توجه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات نحو دعم القطاع الخاص الوطني في التوسع بالأسواق الدولية، وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير شبكة شراكاته العالمية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية للدولة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.