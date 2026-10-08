«ستاندرد تشارترد» يطلق صندوقه العاشر ضمن منصة VCC بأصول تتجاوز 2.6 مليار دولار

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» إطلاق صندوقه الفرعي العاشر ضمن منصة شركة رأس المال المتغير (VCC)، بالتعاون مع «BNY Investments»، ذراع إدارة الاستثمارات التابعة لشركة «BNY»، التي ستتولى دور مدير الاستثمار الفرعي للصندوق.

ويأتي الإطلاق بعدما تجاوزت الأصول المدارة عبر منصة VCC التابعة للبنك 2.6 مليار دولار منذ تأسيسها في يونيو 2024، لتصبح إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية «ستاندرد تشارترد» في توفير حلول استثمارية متخصصة لعملائه من أصحاب الثروات والملاءة المالية المرتفعة.

ويقدم صندوق «Signature Select Premium Cash Reserve Fund» حلاً لإدارة السيولة، يستهدف الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عوائد تتجاوز العائد على النقد، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل وأدوات سوق النقد عالية الجودة.

ويتولى إدارة الصندوق «Insight Investment»، المتخصصة في استثمارات الدخل الثابت ضمن «BNY Investments»، فيما يستهدف تحقيق عوائد تتجاوز معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، مع إتاحة الاسترداد اليومي.

وسيكون الصندوق متاحاً للمستثمرين المعتمدين والمحترفين من عملاء قطاعات «Priority» و«Priority Private» والخدمات المصرفية الخاصة لدى «ستاندرد تشارترد» في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وجيرسي وكينيا ونيجيريا، على أن يتوسع طرحه لاحقاً إلى أسواق أخرى.

وأكدت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول الثروة والودائع والرهون العقارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات لدى «ستاندرد تشارترد»، أن الصندوق يستجيب لاهتمام العملاء بإدارة السيولة بكفاءة مع الحفاظ على رأس المال وسهولة الوصول إلى الأموال.

وقال سوميت بامبري، المدير العالمي للاستشارات والاستثمارات المدارة ضمن حلول إدارة الثروات في البنك، إن إطلاق الصندوق العاشر يعكس توسع منظومة حلول إدارة الثروات، مشيراً إلى أن المنصة استقطبت أكثر من 2.6 مليار دولار من الأصول منذ إطلاقها.

ويمثل الصندوق خامس إطلاق لـ«ستاندرد تشارترد» ضمن منصة VCC خلال 2026، والعاشر منذ تأسيسها، التي توسعت لتشمل الأسهم والدخل الثابت والاستراتيجيات متعددة الأصول والأسواق الخاصة، عبر شراكات مع مجموعة من أبرز مديري الأصول العالميين.