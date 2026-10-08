«إنسبشن42» تطلق «إنسايت» وتبرم 3 شراكات لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي عالمياً

أعلنت «إنسبشن42»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل السيادي والتابعة لمجموعة «جي42»، إطلاق منصة «إنسايت» لذكاء القرار، بالتزامن مع إبرام ثلاث شراكات استراتيجية مع «فروغ» التابعة لـ«كابجيميني إنفنت»، و«ماكنزي»، و«سوليوشنز بلس» الإماراتية، بهدف توسيع نطاق حلولها في الأسواق المحلية والعالمية.

وجاء الإعلان خلال فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026، حيث كشفت الشركة عن منصة «إنسايت» المصممة لدعم مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في اتخاذ القرارات، عبر توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والاستدلال الوكيل إلى جانب المعرفة المؤسسية.

وتعمل المنصة على دمج الذكاء الاصطناعي في الاجتماعات التنفيذية، بما يوفر للقيادات رؤى تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية. وتتميز «إنسايت» بقدرتها على تطوير معارفها مع كل اجتماع، وتحويل الخبرات والمعارف المتراكمة داخل المؤسسة إلى مورد يمكن للقيادات الاستفادة منه بصورة مستمرة.

وأوضحت «إنسبشن42» أن المنصة تعمل حالياً لدى عدد من مجالس الإدارة التابعة لجهات حكومية ومؤسسات في دولة الإمارات، كما تتوافر في صورة حل برمجي أو عبر سحابة خاصة، بما يتيح استخدامها من جانب مجالس الإدارة والفرق التنفيذية بمختلف أحجامها.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لـ«إنسبشن42»، إن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتمثل في قدرته على مساعدة قيادات المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل، مشيراً إلى أن منصة «إنسايت» والشراكات الجديدة تمثلان خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وبموجب الشراكة مع «فروغ»، التابعة لـ«كابجيميني إنفنت»، ستعمل «إنسبشن42» على طرح منتجاتها في أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، بينما تستهدف شراكتها مع «ماكنزي» دعم دخول منصة «إنسايت» إلى الأسواق الدولية.

أما الشراكة الثالثة مع «سوليوشنز بلس» الإماراتية، فتركز على نشر «كاتاليست»، نظام تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذي طورته «إنسبشن42»، لدى الجهات الحكومية والمؤسسات.

وتعكس الشراكات الثلاث توجه «إنسبشن42» إلى توسيع حضور حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تطورها، وربط قدراتها التقنية بشبكات توزيع واستشارات وأسواق دولية، انطلاقاً من دولة الإمارات.