«دبي المالي العالمي» يعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية

عزز مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي والمنتدى العربي الدولي للمرأة جهود دعم القيادة النسائية في الشركات العائلية، من خلال فعالية، جمعت نخبة من قادة الأعمال في المنطقة تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي».

وناقشت الفعالية، التي أقيمت ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، تطور دور المرأة في قيادة الشركات العائلية، وأهمية تعزيز حضورها في مجالس الإدارة ومواقع صنع القرار، بما يدعم الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة عبر الأجيال.

وأكدت المناقشات أهمية الدور المتنامي للمرأة في الحفاظ على إرث الشركات العائلية وتطوير أعمالها، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بنخبة المشاركين في الفعالية، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة على مدار 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات في المنطقة، كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة رئيسية خلال الحدث.

وتناولت الجلسة الأولى «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول» دور القيادات النسائية في إدارة الشركات العائلية الراسخة، إلى جانب آليات التخطيط للانتقال بين الأجيال، والحفاظ على استمرارية الأعمال.

وشهدت الجلسة مشاركة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق في الإمارات، ومنى المؤيد، العضو المنتدب لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في البحرين، ولجينة محسن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة محسن حيدر درويش في سلطنة عُمان، كما بحثت الجلسة الثانية سبل تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، من خلال توفير المهارات والدعم، وفرص التطوير اللازمة للنجاح في هياكل الشركات العائلية.

وفي إطار الفعالية أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي «برنامج المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية»، بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في حوكمة الشركات وتمثيلها في مجالس الإدارة.

ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل بين القيادات، إلى جانب توفير رؤى عملية حول الحوكمة، بما يعزز مساهمة المرأة في القيادة والتخطيط للتعاقب، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ويضم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1,408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية 36 %، إلى جانب 1,409 مؤسسات، بزيادة 67 %، وتؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في اقتصادات الخليج، إذ تسهم بنحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 80 % من فرص العمل.