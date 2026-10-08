«فينيكس للضيافة» الإماراتية تعزز طموحاتها العالمية بقيادة تنفيذية جديدة

أعلنت مجموعة «فينيكس للضيافة» الإماراتية تعيين مانيش أهلواليا رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع الدولي، وتعزيز البنية المؤسسية والتشغيلية للمجموعة، التي تمتلك محفظة متنامية من الفنادق والمطاعم ووجهات الحياة الليلية ونمط الحياة.

ويأتي تعيين أهلواليا في إطار توجه المجموعة للانتقال بعملياتها من نطاقها المحلي إلى منصة ضيافة أكثر قابلية للتوسع عالمياً، مع التركيز على تطوير محفظة مشاريع جديدة وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا.

ويتمتع أهلواليا بخبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق والتحول المؤسسي، من بينها أكثر من عقدين لدى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال «IHG»، حيث شغل مناصب قيادية في عدد من الأسواق الدولية، شملت أستراليا والصين وموريشيوس وأنغولا والإمارات.

وتشمل خبراته إدارة الفنادق وتطويرها، وتعزيز قيمة الأصول، وعمليات ما قبل الافتتاح، وإعادة التموضع، وتطوير العلامات التجارية، إلى جانب إدارة مشاريع فندقية معقدة ومتعددة المراحل.

وفي دبي، قاد أهلواليا مشروع تطوير متكاملاً في «جزر العالم» ضم ست جزر و20 فندقاً، وأشرف على مراحل متعددة من دورة حياة الأصول، بدءاً من التخطيط وتطوير المفهوم والتصميم والإنشاء، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية والجاهزية التشغيلية والإطلاق التجاري.

وبموجب منصبه الجديد، سيتولى أهلواليا قيادة التوجه الاستراتيجي والتشغيلي للمجموعة، وتطوير هيكلها المؤسسي، والارتقاء بأداء محفظتها الحالية، إلى جانب بناء مجموعة من فرص النمو الجديدة من خلال الاستثمار والتأجير ومنح الامتيازات والشراكات الاستراتيجية.

وقال مانيش أهلواليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينيكس للضيافة»: «لا نعمل على توسيع حضورنا عبر الحدود فحسب، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا، بل نعمل على إرساء الأسس التي تتيح لنا تحقيق النجاح المستدام في هذه الأسواق».

وأضاف: «من خلال الجمع بين هيكل مؤسسي منضبط، ومسارات تشغيلية قوية، وثقافة تضع موظفينا في المقام الأول، نبني إرثاً عالمياً راسخاً وقادراً على الصمود».

وتستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة بناء منصة ضيافة أكثر تنظيماً وقابلية للتوسع، بالتوازي مع تطوير مشاريع جديدة وتعزيز مكانة محفظتها الحالية، بما يدعم طموحاتها في التوسع عبر أسواق دولية ذات إمكانات نمو مرتفعة.

ويمثل تعيين أهلواليا محطة جديدة في مسيرة «فينيكس للضيافة»، في وقت تسعى فيه المجموعة الإماراتية إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها خارج السوق المحلية، مستفيدة من خبرات قيادية دولية لدعم استراتيجية نمو طويلة الأجل.