الأتمتة والتصنيع المحلي يقودان توسعات «البداد» الصناعية في الإمارات 2027

تعتزم مجموعة «البداد القابضة» زيادة استثماراتها الصناعية في دولة الإمارات خلال 2027، ضمن خطة تستهدف توسيع القدرات التصنيعية وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الأتمتة، إلى جانب زيادة نسبة المكونات والمنتجات المصنعة محلياً، بما يعزز قدرة المجموعة على تلبية الطلب في السوق الإماراتية، وأسواق التصدير.

وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي تطوير المنشآت وخطوط الإنتاج القائمة، إلى جانب دراسة إضافة خطوط وقدرات إنتاجية جديدة، بما يتيح زيادة حجم التصنيع داخل الدولة، ورفع كفاءة العمليات وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للإنتاج والتوريد.

وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»، إن المجموعة تعتزم زيادة الإنفاق على عمليات التصنيع في الإمارات خلال العام المقبل، مع توجيه الاستثمارات نحو خطوط الإنتاج والتقنيات والمعدات التي تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن المجموعة تدرس إضافة قدرات إنتاجية جديدة بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج الحالية، مشيراً إلى أن الأتمتة ستشكل محوراً رئيسياً في الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في العمليات التي تتيح زيادة سرعة الإنتاج وتحسين الدقة، وتقليل الهدر.

وأوضح أن المجموعة تستهدف كذلك رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها من خلال تصنيع مزيد من المدخلات والمنتجات داخل الإمارات، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وفقاً للمتطلبات الفنية، ومعايير الجودة والتكلفة.

ويتيح توسيع قاعدة التصنيع المحلي للمجموعة إحلال بعض المنتجات المصنعة داخل الإمارات محل منتجات، يتم استيرادها حالياً، خصوصاً عندما تكون المنتجات المحلية قادرة على تحقيق تكلفة تنافسية، وفترات توريد أقصر، مع الحفاظ على المواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار البداد إلى أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ستمنح المجموعة مرونة أكبر في إدارة المخزون ومواعيد التسليم، وتحد من تعرض عملياتها للتقلبات المرتبطة بالشحن وسلاسل الإمداد الخارجية، بما يعزز القدرة على الاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات العملاء والمشروعات.

وأضاف أن التوسع في خطوط الإنتاج وتطبيق تقنيات الأتمتة سيولدان احتياجات وظيفية جديدة، لا سيما في التخصصات الهندسية والفنية والتشغيلية، إلى جانب مجالات الأتمتة وإدارة الإنتاج والصيانة وسلاسل الإمداد.

وأكد أن حجم التوسعات الجديدة سيُحدد وفق تطورات الطلب والعقود والمشروعات المستهدفة خلال 2027، مع استمرار التركيز على زيادة نسبة المنتجات المصنعة داخل الإمارات، ورفع قدرة المنشآت المحلية على خدمة الأسواق الخارجية.

وتعكس الخطة توجه المجموعة إلى تعزيز قاعدة التصنيع داخل الدولة من خلال الجمع بين زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوطين سلاسل التوريد والاستثمار في التكنولوجيا، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز مرونة عملياتها الصناعية.