القرية العالمية تفتح أبوابها 14 أكتوبر

تفتح القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أبوابها مجدداً لضيوفها في موسمها الـ 31 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في الساعة السادسة مساءً.

ويحمل الموسم الجديد مجموعة من الإضافات والتجارب المتجددة، إلى جانب عودة العديد من التجارب المفضلة، ويحتضن 29 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة، ويضم 3,500 منفذ للتسوق، و250 خياراً من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، إلى جانب أكثر من 200 لعبة وجولة ووجهة ترفيهية. كما تشهد القرية العالمية تقديم 40,000 عرض خلال الموسم.