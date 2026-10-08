92 % من مسافري الإمارات يخططون للسفر بوتيرة أعلى في 2027

تكشف توقعات «سكاي سكانر» لعام 2027، عن تحول واضح في سلوك المسافرين من الإمارات، مع تزايد البحث عن تجارب أكثر هدوءاً وخصوصية وقيمة، بدءاً من الانفصال عن العالم الرقمي، واقتناء المنتجات الحصرية، وصولاً إلى عطلات اللياقة البدنية، والرحلات المستوحاة من الموسيقى والتاريخ. ويشير التقرير، الذي يستند إلى استطلاع أكثر من 28 ألف مسافر، إلى استمرار قوة الطلب على السفر الخارجي من الإمارات، فيما يتجه المسافرون إلى إدارة ميزانياتهم بصورة أكثر دقة، والاستفادة من أفضل أسعار الصرف وتكاليف الطيران.

وأظهر التقرير أن 92 % من المسافرين الإماراتيين يعتزمون قضاء عطلاتهم في الخارج بالوتيرة نفسها، أو بوتيرة أعلى خلال 2027، بينما يخطط 49 % لزيادة ميزانية الرحلات الجوية، و39 % لزيادة الإنفاق على الإقامة.

وتصدرت مدينة فان التركية قائمة الوجهات الأسرع نمواً بين المسافرين من الإمارات، بزيادة 2607 % في عمليات البحث، تلتها بيشكيك 137 %، وكرابي 88 %، ودا نانغ 77 %. أما أفضل الوجهات من حيث القيمة، فجاءت إزمير التركية في الصدارة، مع انخفاض متوسط أسعار تذاكر الطيران 46 %، تلتها شنغهاي 44 %.

ويبرز التقرير سبعة توجهات رئيسة للسفر في 2027، بينها الابتعاد عن الشاشات، والسفر لاقتناء منتجات حصرية، وشهر العسل متعدد المحطات، والرحلات الملحمية، وعطلات اللياقة، والسفر المرتبط بالموسيقى، والبحث عن أفضل قيمة للعملة.

كما أظهر أن 76 % من المسافرين الإماراتيين زاروا وجهة أو متجراً محدداً خلال العام الماضي، لشراء منتج حصري مرتبط بالمكان، بينما يفضل 41 % رحلات متعددة أو قصيرة للاحتفال بشهر العسل، ويبحث 49 % من الجيل زد عن مرافق لياقة بدنية داخل الفنادق.

وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مصادر إلهام السفر، إذ يعتمد 63 % على «يوتيوب»، و59 % على «إنستغرام»، و51 % على «تيك توك».