«إنوفو»: مشروعات البنية التحتية في الإمارات تعزز مرونة الاقتصاد الوطني

أكد بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو» العاملة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، أن مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات تدعم بشكل ملموس نشاط قطاع الإنشاءات، وتسهم في تعزيز مرونة الشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح عزمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة المجموعة في فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026»، أن الابتكار والتكنولوجيا يؤديان دوراً أساسياً وجوهرياً في تحسين مستويات الكفاءة، وتوفير المباني والمنشآت للمستخدم النهائي بتكلفة أقل.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«إنوفو» أن فعالية «إنفستوبيا بريدج» تمثل منصة استراتيجية وفرصة مهمة للمجموعة للترحيب بالشركات العالمية في دولة الإمارات، لافتاً إلى تطلع المجموعة للتواصل مع الشركات الدولية والحكومات المهتمة بما تقدمه الشركات الإماراتية، واستكشاف إمكانات توسع أعمالها على المستوى العالمي.

وبيّن أن المجموعة تواصل عملها بوتيرة نشطة، مع تحول تركيزها الاستراتيجي نحو تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل الموانئ، والمنشآت البحرية، والمحطات، وخطوط الأنابيب، وخطوط النقل، ومراكز البيانات، ومشاريع الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذا التحول النوعي يدعم مرونة واستدامة أعمال الشركات والاقتصاد.

ولفت عزمي إلى أن جهود المجموعة في خفض التكاليف التشغيلية والإنشائية تعتمد على مسارات عدة، تشمل تحسين كفاءة التصميم، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطبيق مفاهيم هندسة القيمة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات الروبوتات بهدف تقليل تكلفة العمالة.