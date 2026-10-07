"الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يستقطب أكثر من 91 ألف زائر في ختام نسخته الـ58

اختتمت الدورة الـ58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة باستقطاب أكثر من 91 ألف زائر على مدار خمسة أيام في مؤشر يعكس الحضور القوي للمعرض ومكانته كوجهة تجمع عشاق الساعات الفاخرة والمجوهرات والذهب والألماس وتوفر لهم فرصة اكتشاف أحدث التصاميم والمجموعات والقطع النادرة من علامات تجارية ومصممين من مختلف الأسواق.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يؤكد على مدار دوراته المتعاقبة قدرته على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الساعات والمجوهرات واستقطاب العلامات والمصممين الذين يقدمون في كل دورة تجارب ومجموعات جديدة لجمهور المنطقة، مشيراً إلى أن ما شهدته الدورة الحالية من حضور جماهيري واسع وتنوع في المعروضات والمشاركات يعكس قيمة المعرض كمساحة تجمع بين العرض والتواصل المباشر مع المستهلك وتتيح للعلامات التجارية الوصول إلى جمهور يبحث عن الجودة والتصميم والقطع المميزة.

وأضاف: "ننظر إلى استمرارية المعرض وتطوره باعتبارهما جزءاً من جهود إكسبو الشارقة في بناء فعاليات متخصصة قادرة على استقطاب الأسواق والعلامات العالمية إلى الإمارة وتوفير بيئة تتيح للعارضين تطوير حضورهم والتواصل مع عملائهم وللزوار الاطلاع على أحدث ما تقدمه الصناعة من إبداعات واتجاهات ونحرص في كل دورة على الارتقاء بتجربة المعرض بما يتناسب مع مكانة الشارقة وحضورها المتنامي في قطاع المعارض والفعاليات المتخصصة".

وشهدت النسخة الـ58 مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة على مساحة تجاوزت 30 ألف متر مربع إلى جانب خمسة أجنحة دولية من هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند حيث استعرض المشاركون مجموعة من أحدث إبداعاتهم في عالم الساعات والمجوهرات بما في ذلك تصاميم ومجموعات تستهدف مختلف الأذواق والفئات.

وتنوعت المعروضات في أروقة المعرض بين المجوهرات الذهبية والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة إلى جانب قطع تحمل طابعاً فنياً وحرفياً خاصاً ما أتاح للزوار الاطلاع على اتجاهات التصميم الجديدة ومشاهدة نماذج تعكس تطور صناعة المجوهرات والساعات في الأسواق العالمية.

كما شهدت الدورة الحالية حضور أطول سبيكة ذهب في العالم المسجلة رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية والتي شكلت إحدى القطع الاستثنائية التي استوقفت زوار المعرض وأضافت بعداً مميزاً إلى تجربة الدورة إلى جانب مجموعة من القطع النادرة و التصاميم اللافتة التي قدمها المشاركون.

وعلى مدار أيامه الخمسة وفر المعرض للعلامات التجارية منصة مباشرة للتفاعل مع الجمهور والتعريف بمجموعاتها الجديدة فيما أتاح للزوار فرصة استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات والتصاميم في مكان واحد في تجربة جمعت بين التسوق والاطلاع على أحدث توجهات القطاع.

ومع إسدال الستار على الدورة الـ58 يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ترسيخ حضوره كفعالية متخصصة تستقطب العلامات التجارية والجمهور إلى الشارقة مستفيداً من تاريخه الممتد وتنوع مشاركاته وقدرته على تقديم تجربة متجددة تجمع بين صناعة الساعات والمجوهرات والتصميم والحرفية والتواصل المباشر مع الجمهور.