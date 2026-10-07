دبي تعزز روابط التجارة الرقمية مع دول العالم

آمنة لوتاه:

ننتقل بالذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى محرك للنمو



وقعت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مذكرة تفاهم مع «جلوبال كومرس فاونديشن»، وهي مؤسسة دولية مستقلة وغير ربحية تعمل على تطوير منظومة التجارة العالمية من خلال ربط الشركات ورواد الأعمال والخبراء والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم الابتكار والتعاون بين الأسواق الدولية، بهدف دفع الابتكار في التجارة الرقمية واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في القطاع.

وجرى توقيع المذكرة، في المقر الرئيس لـ«دبي كوميرسيتي»، على هامش فعاليات «قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026»، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة تجمع قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتستعرض أحدث التطبيقات العملية للتقنيات المتقدمة.

أتمتة المهام

ويركز التعاون على التجارة الرقمية والتجارة العابرة للحدود والتجارة الموحدة والتقنيات الناشئة، إلى جانب استكشاف حلول (Agentic AI) القادرة على أتمتة وتنفيذ مجموعة من المهام والعمليات التجارية بصورة أكثر استقلالية، بما يعزز كفاءة الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع دولياً.

وقالت آمنة لوتاه، مدير عام وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي تحولاً نوعياً في مستقبل التجارة الرقمية، حيث ننتقل من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة إلى توظيفه لتنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية. ومن خلال تعاوننا مع جلوبال كومرس فاونديشن، نهدف إلى تحويل هذه الإمكانات التقنية إلى تطبيقات عملية تدعم الشركات وتعزز قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة».

وأضافت: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات الإمارة نحو تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة منها لرفع الإنتاجية وبناء نماذج أعمال أكثر تنافسية».

تبادل الخبرات

وقال ماركوس سيزار بويريدون، رئيس «جلوبال كومرس فاونديشن»: «تواجه الشركات في الأسواق المختلفة تحديات متشابهة عند تبني التقنيات والتوسع دولياً، لكن فرص التعلم المتبادل بينها لا تزال كبيرة. ويتيح التعاون مع دبي كوميرسيتي استكشاف نماذج تجمع بين البحث والتأهيل وتجربة الحلول في بيئة أعمال نشطة، ثم توثيق ما ينجح منها وتبادل الخبرات بشأنه عبر شبكاتنا الدولية، على غرار معهد التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، والمعهد الأوروبي لإدارة التجارة (EICOM) في أوروبا».

وأضاف: «انطلاقاً من خبرة وعلاقات تمتد لأكثر من 20 عاماً، سيتيح هذا التعاون ربط تلك المنظومات بدبي، ويرسّخ مكانتها كمركز استراتيجي يفتح المجال أمام الفرص العالمية ويدعم تبادل المعرفة والنمو. ومن أبرز المحطات التي سيشهدها العام الأول لهذا التعاون استضافة النهائي العالمي لدوري تيتريكس (Tetrix Agentic World League) للذكاء الاصطناعي الوكيل عام 2027 في دبي بالتعاون مع دبي كوميرسيتي وذلك خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، مما سيتيح فرصة حقيقية لجمع المواهب والشركات والمؤسسات والحلول المبتكرة من مختلف الأسواق، وتعزيز تبادل المعرفة وتوثيق الروابط بين أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ودبي ومنظومة التجارة الرقمية العالمية».

أفضل الممارسات

كما تشمل الشراكة البحوث التطبيقية وإثبات المفهوم والعروض التقنية ودراسات الأسواق وتبادل أفضل الممارسات وتطوير حالات الأعمال والمحتوى المعرفي، إلى جانب برامج التعليم التنفيذي والتدريب المهني والإرشاد وتطوير المواهب، وتنظيم التحديات الابتكارية وبرامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.

ويهدف التعاون كذلك إلى بناء جسور بين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والمواهب والمؤسسات الأكاديمية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق، بما في ذلك دعم فرص وصول الشركات إلى أسواق دبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتنسجم الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتعزيز التجارة الخارجية والاستفادة من التقنيات المتقدمة في خلق فرص اقتصادية جديدة، كما تتماشى مع توجهات دولة الإمارات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال.

وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتمكين الشركات والمواهب وتطوير حلول مبتكرة للتجارة الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم الجيل المقبل من التجارة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتغطي مبادرات «جلوبال كومرس فاونديشن» أسواقاً في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل دولة الإمارات والبرازيل وإسبانيا وتركيا والصين والمكسيك، إلى جانب أسواق أخرى.