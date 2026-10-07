عمدة مدينة لندن: تحويل التفاهمات الإماراتية البريطانية إلى استثمارات ملموسة يعزز فرص النمو

أكدت الدكتورة ديم سوزان لانغلي، عمدة مدينة لندن، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تتطلعان إلى توسيع آفاق الاستثمار المتبادل وترجمة التفاهمات والاتفاقات القائمة بين البلدين إلى خطوات عملية واستثمارات ومشاريع ملموسة، مشيرة إلى أن النمو يمثل هدفاً مشتركاً للجانبين.

وقالت عمدة مدينة لندن، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" في أبوظبي، ضمن جلسة حوارية بعنوان "جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة في الشراكة الإماراتية - البريطانية"، إن زيارتها إلى دولة الإمارات تأتي برفقة وفد من قطاع الأعمال، لبحث الفرص المتاحة في المملكة المتحدة ودولة الإمارات، واستكشاف مجالات الاستثمار في اقتصادي البلدين، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في دفع عجلة النمو.

وأضافت أن النقاشات خلال الفعالية تركز بصورة رئيسية على كيفية تحويل الاستثمارات من فرص وتوجهات إلى واقع ملموس، موضحة أن البلدين لديهما مذكرة تفاهم، إلى جانب اتفاقية تجارة حرة مرتقبة، إلا أن الأهم يتمثل في كيفية ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية وإجراءات قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن ذلك يشمل الاستثمار في المملكة المتحدة، مشيرة إلى إطلاق منصة جديدة باسم "إنفست كونيكت - InvestConnect" تعمل على مواءمة فرص البنية التحتية مع المستثمرين، إلى جانب إقامة شراكات مع مديري الأصول الذين يتشاركون التوجهات ذاتها في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بما يضمن الانتقال من الكلمات والاتفاقات إلى إجراءات واستثمارات ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت أن "إنفستوبيا بريدج 2026" تمثل فعالية مميزة ومناسبة مهمة لبحث هذه الفرص، وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار والأعمال.

وأوضحت أن مشاركتها في "إنفستوبيا بريدج 2026" تأتي في إطار زيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات خلال فترة توليها منصب عمدة مدينة لندن، التي تمتد 12 شهراً، معربة عن سعادتها بأن تكون دولة الإمارات وجهتها الأخيرة خلال فترة توليها المنصب، في ظل التاريخ العريق الذي يجمع البلدين، وأكدت أن الإمارات والمملكة المتحدة شريكان موثوقان.