شراكة تعاون للارتقاء بتجربة مدفوعات الألعاب في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت «ماستركارد» و«طماطم»، إحدى الشركات الرائدة في نشر ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدعومة من مكتب أبوظبي للاستثمار و«أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، عن تعاونهما للارتقاء بتجارب الألعاب والمدفوعات داخل التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب التعاون، ستصبح «بوابة ماستركارد للدفع» (Mastercard Gateway)، المتاحة عبر «منصة ماستركارد للتجار» (Mastercard Merchant Cloud) بوابة الدفع الخاصة بمنصة «طماطم بلس»، وهي منصة للتجارة الرقمية وسوق إلكترونية تقدمها «طماطم» للشركات بعلاماتها التجارية الخاصة، وذلك في أكثر من 13 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشير تقرير حديث إلى أن قيمة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نحو 7.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 7.5%. ومع تزايد الإقبال على الألعاب في مختلف أنحاء المنطقة، يستفيد هذا التعاون من ابتكارات ماستركارد في مجال المدفوعات لتوفير تجارب دفع آمنة وسهلة عبر منصة «طماطم» للتجارة الرقمية.

ومن خلال الجمع بين خبراتهما، تعمل الشركتان على توفير تجربة دفع محسنة للاعبين، بالتوازي مع إتاحة قناة مباشرة لناشري الألعاب للوصول إلى المستهلكين، ما يساعدهم على بناء علاقات أقوى مع اللاعبين، ويمنحهم قدرة أكبر على التحكم في تجربة علاماتهم التجارية وعمليات الشراء.

وقال ميتي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «نلتزم في ماستركارد بربط الناس بشغفهم واهتماماتهم، وتعد الألعاب من مجالات الترفيه الأسرع نمواً في المنطقة. ونعمل من خلال شراكات فاعلة على رقمنة المدفوعات داخل الألعاب لتوفير مستويات غير مسبوقة من السهولة للاعبين وتعزيز تفاعلهم. وتمثل «طماطم» قصة نجاح محلية متميزة، ويسعدنا أن نجمع بين تقنياتنا المتقدمة وشبكتنا العالمية ورؤية «طماطم» لتقديم تجارب متطورة لمجتمع الألعاب».

وسيتيح التعاون للاعبين استخدام منصة «طماطم بلس»، وإتمام عمليات الدفع عبر متاجر إلكترونية مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، أو مباشرةً من داخل الألعاب، باستخدام البطاقات ووسائل الدفع المحلية البديلة وأرصدة محافظ شركات الاتصالات، مع توفير خدمات المصادقة والحماية من الاحتيال ضمن تجربة الدفع.

وقال حسام حمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «طماطم»: «عندما أسسنا شركة «طماطم» في عام 2013، انطلقنا من قناعة بسيطة مفادها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحق ألعاباً عالمية المستوى تعكس لغتنا وثقافتنا. واليوم، يمثل توفير حلول الدفع للألعاب التي يستمتع بها الملايين في مختلف أنحاء منطقتنا امتداداً طبيعياً لهذه الرسالة. وتشكل شراكتنا مع ماستركارد مصدر فخر لكل فرد في فريق «طماطم»، ودليلاً على ما يمكن للتكنولوجيا العربية المطورة محلياً أن تحققه على الساحة العالمية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير تجربة أكثر سهولة وأماناً لكل لاعب في المنطقة، بدءاً من اللعب والدفع، وصولاً إلى الانتماء إلى مجتمع الألعاب».

وقال فيصل البيطار، المدير العام لمنصة «طماطم بلس»: «تواجه شركات الألعاب الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهد مدفوعات معقداً ومتبايناً، لا سيما مع اختلاف تفضيلات المستهلكين ووسائل الدفع ومتطلبات البنية التحتية من سوق إلى أخرى. لقد تم تصميم منصة «طماطم بلس» لتبسيط هذه التعقيدات من خلال منصة واحدة للتجارة والمدفوعات مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. ومن خلال الجمع بين إمكانات ماستركارد العالمية في مجال المدفوعات وبنيتنا التحتية الإقليمية وخبرتنا بأسواق المنطقة، يمكننا أن نوفر لشركات الألعاب الرائدة وسيلة أكثر سهولة وفاعلية للوصول إلى المستهلكين وتوسيع أعمالها في مختلف أنحاء المنطقة».

وتعد «طماطم بلس» منصة للتجارة الرقمية والمدفوعات تساعد شركات الألعاب والمحتوى الرقمي على الوصول إلى المستهلكين وتحقيق العوائد من منتجاتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعم المنصة أكثر من 30 متجراً إلكترونياً مصمماً للأسواق المحلية، وتتيح أكثر من 50 وسيلة دفع محلية من خلال عملية تكامل واحدة. ومع انضمامها كشريك مباشر لـ«بوابة ماستركارد للدفع»، ستستفيد المنصة من الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والربط مع عدد من الجهات المحلية والدولية المستحوذة للمدفوعات، إلى جانب برامج التدريب ونقل المعرفة الهادفة إلى تطوير القدرات المحلية.