«بريمجي إنفست» الهندية: الإمارات في صدارة المشهد العالمي للتحول نحو الذكاء الاصطناعي

أشاد تي كي كورين، الرئيس التنفيذي لشركة «بريمجي إنفست» الهندية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في صدارة المشهد العالمي للتحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير مختلف القطاعات.

واستعرضت الشركة، خلال مشاركتها في جلسة «إعادة ابتكار الاستثمار: الجيل القادم من فئات الأصول» ضمن فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي، رؤيتها للتحولات التي يشهدها المشهد الاستثماري العالمي، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار، إلى جانب الفرص التي توفرها الشركات الناشئة والمحلية القابلة للنمو والتوسع عالمياً.

وقال كورين إن ما يميز دولة الإمارات يتمثل في قدرتها على الانتقال من تبني التقنيات الحديثة إلى تطبيقها على نطاق واسع، مستفيدة من قوة اقتصادها ومرونة منظومتها وقدرتها على تنفيذ مبادرات نوعية وتحويل مخرجاتها إلى أثر ملموس في قطاعات متعددة، لافتاً إلى أن ملامح هذا التحول أصبحت واضحة في الوقت الراهن.

وأوضح أن مشاركة «بريمجي إنفست» في الحدث تتيح لها الاطلاع والتعلم بصورة أعمق من البيئة الاستثمارية والاقتصادية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى استكشاف سبل الإسهام في بناء منظومة استثمارية تدعم الشركات المحلية المؤهلة للنمو والانطلاق من الإمارات إلى الأسواق العالمية، وأكد أن ربط رأس المال العالمي بالمنظومات المحلية يفتح فرصاً استثمارية جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن اهتمام «بريمجي إنفست» يتركز على الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة به، ويشمل ذلك متابعة التحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو هذا القطاع، ورصد الشركات والتقنيات التي يمكن أن تقود موجة النمو المقبلة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في هذا المجال الحيوي.