«أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال بقيمة 1.75 مليار درهم



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن موافقة مساهميه على مقترح زيادة رأس مال المصرف المصدَر والمدفوع من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.75 مليار درهم.

وقد حاز مقترح زيادة رأس المال على موافقة الأغلبية المطلوبة من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026. وستسهم الزيادة في رأس المال في تعزيز القاعدة الرأسمالية لمصرف أبوظبي الإسلامي. وتأتي هذه الخطوة دعماً للمرحلة المقبلة من نمو المصرف ضمن رؤية 2035 بما يتيح للمصرف مواصلة تنفيذ خططه التوسعية مع الحفاظ على متانة مركزه الرأسمالي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

يتضمن إصدار حقوق الأولوية المقترح طرح 106.383.000 سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً للسهم الواحد، يشمل قيمة اسمية قدرها درهم واحد وعلاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم. وعند استكمال عملية الإصدار، سيرتفع رأس المال المُصدر والمدفوع للمصرف من 3.632.000.000 درهم إلى 3.738.383.000 درهم.

ويمثل سعر الإصدار تخفيضاً بنسبة 28.8 % من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 24 أغسطس 2026. على أن يحصل المساهمون المؤهلون على حقوق تخولهم الاكتتاب في سهم واحد جديد مقابل كل 34.14 سهماً يمتلكونه، وذلك وفقاً للشروط النهائية للاكتتاب.

وبهذه المناسبة، قال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس موافقة المساهمين إيمانهم باستراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي وقوة أعماله، وقدرته على تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية. وتمثل زيادة رأس المال خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للمصرف، بما يمكنه من اغتنام فرص النمو المستقبلية ودعم تنفيذ رؤية ADIB 2035، ومواصلة خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».

نموذج أعمال

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومتسارع، مدفوعاً بقاعدة عملاء قوية وانضباطه في تنفيذ استراتيجيته ونموذج أعمال يواصل تحقيق عوائد مرتفعة. وبعد تجاوز إجمالي أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم، نرى فرصاً واعدة للتوسع في أعمالنا الأساسية، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع قدراتنا الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستوفر الزيادة في رأس المال قدرة أكبر على تمويل هذا النمو مع الحفاظ على قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للمصرف. وينصب تركيزنا على توظيف هذه الأموال بكفاءة وانضباط بما يحقق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومستدام مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الربحية وتوزيعات أرباح منتظمة. فقد بلغ إجمالي أصول المصرف 304 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، بعد تسجيل نمو في الأصول بنسبة 24 % خلال عام 2025. كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024، و29 % في عام 2025، و28 % خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمصرف.

سيعلن مصرف أبوظبي الإسلامي قريباً عن دعوة المساهمين للاكتتاب من خلال نشرة الاكتتاب متضمنة الجدول الزمني لإصدار حقوق الأولوية، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق، وفترة تداول الحقوق، وفترة الاكتتاب، إلى جانب الشروط النهائية للاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية.