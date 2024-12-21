«شعاع كابيتال» تتوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي

أعلنت «شعاع كابيتال» عن نجاحها في التوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي، لإعادة هيكلة تسهيلات مستحقة بقيمة 2.8 مليون درهم، مما يمثل إنجازاً كبيراً في جهود الشركة الاستراتيجية لتحسين هيكل رأس مالها.

وتتضمن الاتفاقية إعادة هيكلة القرض البالغة قيمته 208 ملايين درهم، فترة إعفاء مؤقتة لمدة 12 شهراً من أقساط أصل الدين، يعقبها تعديل وتمديد للقرض القائم وأقساط أصل الدين المرتبطة به، مع ارتباط المدفوعات المسبقة بمعايير محددة. وتوفر هذه الاتفاقية لشركة شعاع مرونة أكبر تمكنها من تحسين عملياتها والتركيز على النمو المستدام.

وستسهم هذه الخطوة في تعزيز المركز المالي لشركة «شعاع كابيتال» ورفع سيولتها المالية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية للشركة. وتدعم الاتفاقية جهود شركة «شعاع كابيتال» لإعادة هيكلة الأعمال ودفع عجلة النمو وخلق القيمة المضافة لمساهميها.

وقال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، تكون «شعاع كابيتال» قد استكملت إعادة هيكلة الديون مع دائنها الرئيسي، مما أسهم في تحقيق تسويات لأكثر من 1.2 مليار درهم من الالتزامات منذ بداية العام. وستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز المركز المالي للشركة واغتنام فرص النمو المستقبلية.

ويعد التوصل لهذه الاتفاقية خطوة مهمة في استراتيجية «شعاع كابيتال»، ويؤكد التزامها بتحقيق النمو المستدام في إطار جهودها لاستعادة ريادتها في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.