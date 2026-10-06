«إيليت أجرو القابضة» تستثمر 660 مليون درهم في مشاريع زراعية بالإمارات والمغرب وموريتانيا

أعلنت «إيليت أجرو القابضة»، المجموعة الدولية العاملة في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، عن استثمارات وشراكات زراعية بقيمة إجمالية تبلغ 660 مليون درهم في دولة الإمارات والمغرب وموريتانيا، لتطوير مشاريع زراعية على مساحة تتجاوز 9300 هكتار، بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويدعم الأمن الغذائي والشراكات الزراعية الدولية.

وجاء الإعلان خلال مشاركة المجموعة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتتوزع الاستثمارات بين 440 مليون درهم في موريتانيا لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» على مساحة تقارب 8900 هكتار، و140 مليون درهم في المغرب لتطوير مزرعة «سيدي يحيى» على مساحة تقارب 400 هكتار، إضافة إلى 80 مليون درهم في الإمارات لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين على مساحة 25 هكتاراً.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن هذه الاستثمارات تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية باعتبارها محركاً للنمو في القطاعات ذات الأولوية، ودعم الشركات الإماراتية في توسعها بالأسواق العالمية.

وقال إن التحديات المتزايدة أمام منظومة الأمن الغذائي العالمية تبرز أهمية التعاون العابر للحدود لتطوير الزراعة وتعزيز استدامتها، من خلال توظيف رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.

وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي و«سابا أجريما» مذكرة تفاهم لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» الزراعي، باستثمار 440 مليون درهم وعلى مساحة 8900 هكتار، مع استهداف إنتاج نحو 244 ألف طن متري من المنتجات الزراعية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الدول المجاورة.

وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أهمية الشراكة في توظيف الموارد والخبرات لتطوير مشاريع إنتاجية تدعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزز كفاءة الإنتاج والأمن الغذائي.

وفي المغرب، وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تفاهم لتطوير مزرعة سيدي يحيى باستثمار 140 مليون درهم وعلى مساحة 400 هكتار. ومن المقرر أن تصبح المزرعة ثامنة مزارع المجموعة في المغرب، مع التركيز على إنتاج محاصيل عالية القيمة، تشمل التوت الأزرق واليوسفي والأفوكادو.

وفي الإمارات، وقعت «إيليت أجرو القابضة» وشركة الإمارات للصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين باستثمار 80 مليون درهم وعلى مساحة 25 هكتاراً، بهدف توسيع إنتاج «إيليت بيري»، وتعزيز المعروض المحلي من المنتجات الزراعية عالية الجودة.

وقال جوزيف عبدو، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، إن الشراكة تستهدف دعم نمو الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق المنتجات المحلية.

من جانبه، قال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو القابضة»، إن الاستثمارات الجديدة تمثل مرحلة جديدة من نمو المجموعة وتوسعها في أسواق استراتيجية، مؤكداً أن المجموعة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية.

وتشارك «إيليت أجرو» في عدد من جلسات الأسبوع العالمي للغذاء، من بينها جلسات تناقش تحول منظومات الأغذية الزراعية والاستثمار في البحوث الزراعية، بما يعزز الربط بين الاستثمار والابتكار والبحث العلمي والتطبيق التجاري.

كما تواصل المجموعة تعاونها مع أبوظبي الوطنية للفنادق لدعم المنتجين والموردين الإماراتيين، وتعزيز دمج المنتجات المحلية ضمن سلاسل التوريد، بما يفتح قنوات جديدة أمام المنتجين للوصول إلى الأسواق وقطاعات الضيافة والخدمات الغذائية.