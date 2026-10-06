«شمال» تنقل «ذا سكوير» إلى موقع دائم في ند الشبا

أعلنت شركة «شمال القابضة»، الشركة الاستثمارية العالمية التي تأسست في دبي والمالكة لوجهة «ذا سكوير» والمشغلة لها، انتقال الوجهة إلى موقع دائم جديد في منطقة ند الشبا بدبي، على أن تفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من 21 نوفمبر 2026، لتعمل على مدار العام وتجمع بين تجارب الطعام والأنشطة الثقافية والترفيهية والفعاليات المجتمعية.

ويأتي انتقال «ذا سكوير» إلى موقعه الجديد بعد موسمين حققت خلالهما الوجهة إقبالاً قياسياً، حيث استقبلت أكثر من 718 ألف زائر خلال الموسم الماضي، بنمو سنوي بلغ 33%، فيما جرى تصميم الموقع الجديد استناداً إلى آراء الزوار وتجاربهم واقتراحاتهم بشأن تطوير الوجهة.

وأوضحت «شمال» أن ملاحظات الزوار ركزت على الحاجة إلى تنوع أكبر في المطاعم، ومزيد من الفعاليات والأنشطة، ومساحات أوسع للعائلات والجلسات، إلى جانب توفير مواقف سيارات أكثر وخدمة ركن السيارات خلال فترات الذروة، وهي الأولويات التي يستجيب لها الموقع الجديد.

ويمتد «ذا سكوير» الجديد بالقرب من طريق العين على مساحة تبلغ 350 ألف قدم مربعة، أي أكثر من ضعفي مساحة الموقع السابق البالغة 171 ألف قدم مربعة، كما يضم أكثر من 3 آلاف موقف للسيارات.

وتجمع الوجهة في توسعتها الجديدة بين المساحات الخارجية المنسقة المخصصة لتناول الطعام، وخيارات متنوعة من المأكولات، ومساحات عامة وعائلية أكبر، ومنطقة ترفيهية أوسع للأطفال، إلى جانب ساحة مخصصة للفعاليات.

وتبلغ مساحة ساحة الفعاليات 24 ألف متر مربع، لتكون محوراً لبرنامج متنوع على مدار العام يشمل الموسيقى الحية والفنون وعروض الأفلام وثقافة السيارات وتجارب الطعام والعافية والأسواق وورش العمل والبرامج العائلية، مع استمرار الدخول إلى الوجهة مجاناً، فيما تتطلب بعض الأنشطة شراء تذاكر.

وتستضيف الوجهة الجديدة ضمن أولى فعالياتها النسخة السادسة من «Icons of Porsche»، أكبر مهرجان للسيارات في المنطقة، يومي 21 و22 نوفمبر 2026، حيث يجمع بين السيارات الكلاسيكية والفن والثقافة.

وتضم «ذا سكوير» 20 مساحة للمطاعم والمقاهي، تجمع بين مفاهيم فاخرة وشعبية وتلبي مختلف الأذواق والمناسبات. وتشمل القائمة أسماء تعود إلى الوجهة مثل «تشيبرياني» و«بابليك» و«عمر عديلي»، إلى جانب مفاهيم محلية مثل «هيكينيكو»، ووجهة جديدة من «هوم بيكري»، و«ذا إسبريسو لاب» و«شلوى»، فضلاً عن العلامتين العالميتين «فايف جايز» و«روليز».

وتتنوع الخيارات بين المطابخ الإيطالية والفرنسية واليابانية، إلى جانب المقاهي والمخابز والقهوة المختصة والطهي على النار والمأكولات الخليجية التقليدية، مع الإعلان عن مزيد من المفاهيم خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة، إن «ذا سكوير» بدأ كفكرة موسمية، قبل أن يتحول في دبي إلى عادة، مشيراً إلى أن الوجهة استقبلت أكثر من 700 ألف شخص خلال الموسم الماضي، بزيادة بلغت نحو الثلث مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن آراء الزوار أظهرت بوضوح رغبتهم في خيارات أكثر تنوعاً، ومساحات أوسع للعائلات، ومزيد من الأسباب للعودة، ووسائل أكثر سهولة للوصول إلى الوجهة، مؤكداً أن تحويل «ذا سكوير» إلى وجهة دائمة على مدار العام يعكس نهج «شمال» في دعم الأفكار التي يتبناها سكان دبي وبناء استثمارات برؤية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الموقع الجديد يأتي ضمن استراتيجية أوسع لجمع تجارب الثقافة والمجتمع والحياة اليومية في مساحات مفتوحة، بما يعكس حيوية دبي وطموحها.

ومن المقرر أن يفتح «ذا سكوير» أبوابه اعتباراً من 21 نوفمبر 2026 يومياً من 8 صباحاً حتى منتصف الليل.