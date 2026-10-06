دبي تعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية واستدامة الثروات عبر الأجيال

استضاف مركز دبي المالي العالمي فعالية ركزت على تنامي دور المرأة في قيادة الشركات العائلية ودعم استدامة أعمالها وثرواتها عبر الأجيال، ونظمها مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع المنتدى العربي الدولي للمرأة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة.

وأقيمت الفعالية تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي»، ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، وناقشت تطور حضور المرأة في مواقع القيادة بالشركات العائلية ودورها في تعزيز نموها وقدرتها على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وسلطت المبادرة الضوء على أثر زيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات العائلية في تعزيز الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة طويلة الأجل، خصوصاً مع تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

ويُعد مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر للشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية خدمات وخبرات وهياكل تنظيمية تساعد على الحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال، مع التركيز على التخطيط لتعاقب القيادة والحوكمة.

وتضم منظومة الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 36%، إلى جانب 1409 مؤسسات بنمو 67%. وتمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة للاقتصادات الخليجية، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.

ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالضيوف، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات الإقليمية. كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة ضيف الشرف الرئيسة.

وتناولت الجلسة الأولى، «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول»، تجارب قيادة النساء للشركات العائلية الراسخة، وآليات الإعداد للانتقال بين الأجيال، بمشاركة رجاء عيسى القرق من مجموعة «عيسى صالح القرق» في الإمارات، ومنى المؤيد من شركة «يوسف خليل المؤيد وأولاده» في البحرين، ولجينة محسن درويش من شركة «محسن حيدر درويش» في عُمان.

وركزت الجلسة الثانية على تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، وناقشت المهارات والدعم والفرص اللازمة لنجاح النساء داخل هياكل الشركات العائلية، بمشاركة خبرات من السعودية والإمارات ولبنان.

وفي ختام الفعالية، أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي برنامج «المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية» بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ودعم دورها في القيادة والتخطيط للتعاقب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل مع الأقران وتبادل الخبرات العملية في الحوكمة، بما يعزز بناء شركات عائلية أكثر مرونة وشمولية واستعداداً للمستقبل في المنطقة.