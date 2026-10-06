«مالية عجمان» تستعرض أحدث تجاربها الذكية في تطوير الخدمات المالية

تشارك دائرة المالية في عجمان في فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي»، يومي 6 و7 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «النظام الذكي الجديد: من أبوظبي عاصمة الذكاء الاصطناعي في العالم»؛ لتستعرض أحدث خدماتها الذكية وتوجهاتها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والعمليات المالية الحكومية في الإمارة.

وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث الأكبر عالمياً في المجال تأكيداً على نهجها الراسخ في تبني الابتكار في أساليب العمل؛ إذ يتيح لها منصة للاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على التجارب الحكومية والتطبيقات المبتكرة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف مع نخبة من الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين المشاركين في القمة والمعرض.

كما تعكس المشاركة توجهات الدائرة نحو توسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الذكية في مجالات العمل المالي الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم اتخاذ القرار، وبناء منظومة مالية أكثر استباقية ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وفي هذا الإطار، تسلط الدائرة خلال مشاركتها الضوء على منصة «المستشار المالي الذكي» التي تقدم تجربة مبتكرة موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنح الموظفين والمتخصصين بالشأن المالي في الجهات الحكومية إمكانية الوصول إلى التشريعات والوثائق المالية المحلية والاتحادية.

تحول متسارع

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «يشهد الذكاء الاصطناعي تحولاً متسارعاً من تقنية واعدة إلى أحد الممكنات الرئيسية لتطوير العمل الحكومي، ما يتطلب الانتقال من استكشاف إمكاناته إلى توظيفه في حلول عملية تحقق أثراً ملموساً وقيمة مضافة. ومن هذا المنطلق، نحرص على استثمار التقنيات والحلول التي من شأنها تقديم مفهوم جديد لأساليب العمل المالي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرتنا على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين بما يفوق تطلعاتهم».

وأضاف: «تمثل خدمة «المستشار المالي الذكي» إحدى خطواتنا العملية في هذا المسار، حيث توظف الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى المعلومات والإجابات المتعلقة بالاستفسارات المالية بصورة أكثر دقة وسهولة وسرعة. ونلتزم بمواصلة تطوير هذا النوع من الحلول بما يجعل التكنولوجيا أداة فاعلة لتحسين تجربة المتعامل، ودعم التحول الرقمي وجودة الحياة في الإمارة، وترسيخ المكانة الريادية لحكومة عجمان في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء المؤسسي».