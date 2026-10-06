«أدنوك للإمداد» تتعاقد لبناء 3 ناقلات غاز عملاقة بـ 1.2 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أنها أبرمت عقداً لبناء ثلاث ناقلات غاز عملاقة جديدة (VLGCs)، بسعة 90 ألف متر مكعب لكل منها، وباستثمار إجمالي قدره 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم).

وقالت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه من المقرر تسليم الناقلات خلال النصف الثاني من عام 2029، على أن يتم تشغيلها عند تسلمها بموجب عقد مدته 7 سنوات مع شركة أدنوك للتجارة العالمية (AGT).

وكانت أدنوك للإمداد والخدمات قد أعلنت خلال الفترة الماضية عدة صفقات لتوسعة أسطولها، شملت شراء ناقلتي غاز طبيعي مسال بقيمة 1.63 مليار درهم، إلى جانب الاستحواذ على 11 ناقلة بقيمة نحو 4.8 مليارات درهم، منها 5 ناقلات غاز عملاقة و6 ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة توسع أسطول الشركة وقدرتها على نقل صادرات الطاقة، في إطار خطط الشركة لزيادة طاقتها في نقل الغاز والنفط الخام، ودعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات «أدنوك»، بالتوازي مع نمو أنشطة الإنتاج والتجارة والصادرات.