"الاقتصاد" تسجل أول مجموعة صينية في السجل الموحد للشركات العائلية







أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة تسجيل المجموعة العائلية الصينية "ليجند القابضة"، التي تأسست في دبي عام 2008 وتتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها، في السجل الموحد للشركات العائلية، لتكون بذلك أول مجموعة صينية تُسجّل في السجل التابع للوزارة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها وتوسعها.

وجرى تسليم شهادة قيد المجموعة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة"، وذلك بعد استكمال المجموعة جميع إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة:"يواصل السجل الموحد للشركات العائلية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة تنوعه وتوسعه ليشمل مزيداً من الأنشطة الاقتصادية العائلية في الدولة من كافة القطاعات الحيوية، ويأتي اليوم تسجيل "مجموعة ليجند القابضة" في السجل ليعكس جاذبية دولة الإمارات لنموذج الأعمال والشركات العائلية من مختلف الجنسيات، باعتبارها ركيزة مهمة لنمو بيئة الأعمال في الدولة، بفضل ما توفره من بيئة اقتصادية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها".وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحوكمة الشركات العائلية، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو والاستدامة، ويدعم انتقال ملكيتها وإدارتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم تنافسية الشركات العائلية وتوسعها محلياً وعالمياً.

وقالت ميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة: "منذ انطلاق أعمالنا في دولة الإمارات عام 2008، تطورت المجموعة من شركة ناشئة إلى مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل عبر تسعة قطاعات رئيسية. ويمثل تسجيلنا كأول شركة عائلية صينية في دولة الإمارات محطة مهمة تعكس التزامنا بتعزيز استثماراتنا ومشروعاتنا بالدولة، وطموحنا لبناء أعمال وأنشطة اقتصادية مستدامة تمتد عبر الأجيال، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والصين في مجموعة من المجالات الحيوية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والأعمال.

وأضافت ميرا وو، "نواصل خلال المرحلة المقبلة الاستثمار في دولة الإمارات والتوسع في قطاعات الاقتصادية المستقبلية بما في ذلك التركيز على تطوير منظومة التنقل الذكي، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات تأجير المركبات، وتطوير حلول متقدمة لخدمات ما بعد البيع، بما يدعم نمو قطاع المركبات ذاتية القيادة والجيل المقبل من حلول التنقل.

وتُمثّل "مجموعة ليجند القابضة" نموذجاً للنمو السريع والتحول المؤسسي في بيئة الأعمال الإماراتية؛ فمنذ تأسيسها نجحت المجموعة على مدى 18 عاماً في تطوير أعمالها لتصبح تكتلاً استثمارياً يضم حوالي 20 شركة تابعة ومملوكة، بإيرادات سنوية مجمعة تتجاوز مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 600 موظف ومتخصص.وتغطي أعمال المجموعة قطاعات السيارات والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والحلول الخضراء، والتصنيع الصناعي للمضافات الكيميائية للنفط والغاز، والتقنيات الذكية والروبوتات، إلى جانب السياحة والسفر والإعلام، وتجميع الدراجات النارية محلياً تحت علامة "صُنع في الإمارات". وانطلاقاً من مقرها في الدولة، تمتد عمليات المجموعة في أسواق 100 دولة عبر خمس قارات، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.

ويأتي انضمام "مجموعة ليجند القابضة" إلى السجل الموحد للشركات العائلية التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط".