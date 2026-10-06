«الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزة «أفضل مؤسسة بالإمارات في حوكمة الشركات 2026»



فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بجائزة «أفضل مؤسسة في دولة الإمارات في مجال حوكمة الشركات 2026» ضمن جوائز مجلة «وورلد فاينانس» لحوكمة الشركات لعام 2026.

ويأتي التكريم المقدم من المجلة التابعة لشركة «وورلد نيوز ميديا» ضمن برنامج «جوائز حوكمة الشركات 2026» ليعكس تركيز بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل على الرقابة الفعالة لمجلس الإدارة، والقيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في كل عملياته. كما يؤكد التكريم أهمية الرقابة الاستراتيجية المنضبطة وممارسات الحوكمة التي تعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية وتدعم تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتشكل الحوكمة المؤسسية القوية ركيزة أساسية في إطار عمل بنك الإمارات دبي الوطني؛ إذ تسهم في تعزيز المرونة المؤسسية، واتخاذ القرارات المسؤولة، والرقابة الفعالة على المخاطر، والمساءلة الواضحة، فضلاً عن حماية مصالح العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية ومختلف الأطراف المعنية.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «الحوكمة القوية سمة أساسية للمؤسسات الناجحة والمرنة. ويعكس هذا التقدير التزام بنك الإمارات دبي الوطني الراسخ بمبادئ القيادة الأخلاقية، والمساءلة، والإدارة المسؤولة. وانطلاقاً من إطار عملنا المعني بالحوكمة المؤسسية، نواصل توفير الرقابة الفعالة اللازمة لدعم الطموحات الاستراتيجية للمجموعة في ظل بيئة عمل تتسم بالحيوية. وتؤكد المجموعة التزامها المتواصل بترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية قوية وفعالة تدعم تطورنا وأداءنا على المدى الطويل، بما يعزز مكانتنا مؤسسة مالية رائدة تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعد التكريم إنجازاً يدعو للفخر بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، إذ يؤكد مجدداً مكانتنا كمعيار ونموذج يُحتذى به في القيادة المسؤولة والتميز في الحوكمة على مستوى المنطقة. كما يعكس التفاني لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والدقة والانضباط التشغيلي. وانطلاقاً من كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، سنواصل جهودنا في تعزيز أولويات الحوكمة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع ترسيخ الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا ومساهمونا والجهات التنظيمية وكل الأطراف المعنية».

وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوير ممارساته الخاصة بالحوكمة بالتزامن مع توسع المجموعة في مختلف الأسواق، مع التركيز على الرقابة الفعالة، والمساءلة الواضحة، واتخاذ القرارات المسؤولة. وسيسهم هذا النهج في دعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، والامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية، والالتزام بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.