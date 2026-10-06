«إيه إل إيه للتطوير العقاري» تبدأ أعمال الإنشاء في مشروع «هافينسيا» في دبي



أعلنت شركة «إيه إل إيه للتطوير العقاري» بدء أعمال الإنشاء في مشروعها السكني «هافينسيا» في دبي لاند ريزيدنس كومبلكس، عقب وضع حجر الأساس للمشروع، الذي يضم 286 وحدة سكنية، في ثاني مشاريع الشركة بإمارة دبي، في خطوة تعكس خططها للتوسع في السوق العقارية الإماراتية والإقليمية.

ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028، ويقام على أرض تبلغ مساحتها نحو 34.057 قدماً مربعاً، ويضم مجموعة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.

وقال حسن رضا، رئيس مجلس إدارة «إيه إل إيه للتطوير العقاري»: إن «هافينسيا» يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة وخطوة ضمن رؤيتها لبناء شركة تطوير عقاري قوية وموثوقة في دولة الإمارات والمنطقة. وأضاف أن الشركة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة الوصول إلى قيمة تبلغ مليار دولار، وتنفيذ ما لا يقل عن 30 مشروعاً في الإمارات والشرق الأوسط.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس أول أكتوبر، بحضور عدد من المستثمرين والوسطاء العقاريين وموظفي الشركة والضيوف، بمشاركة عباس سيد ذو الفقار، رئيس التحالف، وزمان عباس، الرئيس التنفيذي، ومحمد حيدر، نجل رئيس مجلس الإدارة.

ويمثل «هافينسيا» ثاني مشاريع الشركة في دبي بعد «كريك فيوز» في واجهة الجداف المائية، الذي يضم 108 وحدات سكنية، ومن المقرر تسليمه خلال الربع الأول من 2027.