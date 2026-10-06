«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود الهندية



أعلنت «العربية للطيران»، الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود الساحلية في ولاية كيرالا الهندية اعتباراً من 16 أكتوبر 2026.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا استئناف الرحلات اليومية المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود، وإتاحة المزيد من خيارات السفر الاقتصادي المريحة والموثوقة بين الإمارات والهند. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز السفر الجوي الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين الوجهتين».

ومع استئناف الخدمة المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود، تواصل «العربية للطيران» تعزيز شبكة رحلاتها المباشرة من رأس الخيمة، والتي تضم وجهات أخرى مثل القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.

