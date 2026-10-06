الإمارات.. تراجع أسعار الذهب والفضة



واصلت أسعار الذهب والفضة تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ سجل الذهب انخفاضاً جديداً بعد خسائره في بداية الأسبوع، فيما تراجعت الفضة بشكل طفيف مقارنة بتعاملات أمس.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 496.75 درهماً مقابل 498 درهماً أمس، بانخفاض 1.25 درهم، فيما تراجع عيار 22 بمقدار درهم واحد إلى 460 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 441 درهماً، وعيار 18 نحو 378 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.14 دراهم، فيما سجلت الأونصة 222.22 درهماً.



الذهب



عيار 24: 496.75 درهماً

عيار 22: 460.00 درهماً

عيار 21: 441.00 درهماً

عيار 18: 378.00 درهماً



الفضة



الغرام: 7.14 دراهم

الأونصة: 222.22 درهماً

الكيلوغرام: 7144.53 درهماً