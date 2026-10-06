«نخيل» تكشف عن «باي إستيت» في جزر دبي

كشفت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن مشروع «باي إستيت»، وهو مجمع سكني خاص وفريد، يقع على الواجهة البحرية ضمن جزر دبي.

ويضم هذا المشروع نحو 360 وحدة سكنية مكوّنة من ثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من قطع الأراضي المطلة على الشاطئ والواجهة البحرية، في موقع مميز قبالة ساحل ديرة التاريخي في دبي.

يضم المجمّع السكني مجموعة من الفلل المزودة بحدائق، والفلل المتلاصقة، ومنازل التاون هاوس، ويتخلل المجمع بحيرات مخصصة للسباحة، ويمكن لقاطنيه الوصول إلى الشاطئ والعديد من المرافق المتفردة، بالإضافة إلى مساحات خضراء مخصصة للمشاة، وكل ذلك ضمن بيئة آمنة على الواجهة البحرية.

ويضمّ «باي إستيت» ثلاثة أحياء متميزة، يستمد كل منها طابعه من علاقته بالماء والمشهد الطبيعي المحيط. ويجسّد حي «كالا» أسلوب حياة هادئاً، بمستوى عالٍ من الخصوصية على ضفاف البحيرة.

فيما يتميز حي «فيردا» بمساحاته الخضراء الوارفة، ومساكنه المخصصة للعائلات، ويوفر حي «أغورا» تجربة اجتماعية أكثر ترابطاً وتفاعلاً بين سكانه.

يمتد المخطط العام للمشروع على 653,709 أمتار مربعة، ويضم واجهة شاطئية بطول 2.4 كيلومتر، وواجهة بحرية على 6.5 كيلومترات.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تمثل جزر دبي واحدة من أهم الفرص لرسم ملامح مستقبل الحياة على الواجهة البحرية في دبي.

ومن خلال وجهات مثل «باي إستيت»، نستجيب للاهتمام المتزايد الذي نشهده اليوم بالمجمّعات الساحلية المتميزة، التي تجمع بين الخصوصية وسهولة الوصول والقيمة طويلة الأمد، بما يسهم في دعم النمو المتواصل لدبي، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للعيش والاستثمار والسياحة».