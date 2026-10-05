الأنصاري للخدمات المالية تستهدف رفع عدد الكوادر الإماراتية إلى 1200 بنهاية العام

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن استهدافها رفع عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1200 موظف بحلول نهاية 2026، في إطار مواصلة جهودها لدعم التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية.

والتي تعززت بفوزها للعام الثاني على التوالي بالجائزة الذهبية عن فئة التميز في استقطاب الكوادر الوطنية (التوطين)، إلى جانب فوزها بالجائزة الفضية عن فئة التميز في أنظمة إدارة الأداء، وذلك ضمن جوائز «ذا إيكونوميك تايمز» لرأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026.

وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاملين لدى المجموعة 1041 موظفاً بنهاية سبتمبر 2026، بما يمثل 24% من إجمالي القوى العاملة للمجموعة في الإمارات.

مسارات مهنية

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نركّز على بناء مسارات مهنية مستدامة للكفاءات الإماراتية، إذ يشكل التوظيف الخطوة الأولى في مسيرة طويلة من التطوير والنمو. ويعد التدريب والتوجيه وإتاحة فرص التطور الوظيفي عناصر أساسية للاحتفاظ بالمواهب وإعداد قيادات المستقبل.

وتضيف الكفاءات الإماراتية إلى مؤسستنا رؤى وقدرات وطموحات قيّمة، ومن خلال توفير بيئة تمكّنها من النمو وتولي مسؤوليات أكبر والمساهمة في صنع القرارات الاستراتيجية، فإننا نعزز أعمالنا بالتوازي مع دعم أولويات الإمارات طويلة الأمد في تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الوطني.»

وقالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس هذا التكريم جهود فرق العمل وشركائنا في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية. ومع مواصلة العمل لتحقيق مستهدفنا بنهاية العام، سنواصل الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا ودعم تقدمهم ومساراتهم المهنية.».

وتستعد المجموعة للاحتفاء بتخريج 56 من الكوادر الإماراتية ضمن برنامج «مهنتي»، الذي أطلقته في يناير 2026 بهدف دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للنمو والتقدم المهني.

كما تواصل المجموعة استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال برنامج «نافس» وبرنامج «دوامي» التابع لمؤسسة الإمارات، إلى جانب تعاونها مع كليات التقنية العليا، والجهات الحكومية المعنية بالموارد البشرية في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى «تمكين» في أبوظبي.