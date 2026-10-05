مركز أدنيك أبوظبي جاهز لاستضافة الأسبوع العالمي للغذاء و"عالم الذكاء الاصطناعي" 2026





أكدت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، جاهزية مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة حدثين دوليين بارزين تنطلق فعالياتهما غداً، هما الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في نسخته الأكبر، وفعالية «عالم الذكاء الاصطناعي 2026»، بما يعكس قدرة المجموعة على استضافة المعارض والمؤتمرات الكبرى والبرامج المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء، من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري تحت شعار «معاً نحو مستقبل غذائي متنام»، بمشاركة صنّاع السياسات والمنظمات الدولية والمستثمرين والمبتكرين والباحثين وقادة قطاعَي الغذاء والزراعة من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز الحوار الدولي حول الأمن الغذائي والاستدامة وتحول النظم الزراعية والغذائية.

ويُقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة.

ويضم الأسبوع برنامجاً متكاملاً يشمل القمة العالمية للأمن الغذائي، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومجلس المزارعين، ومجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للسياسات، وورشة عمل المنظمة العالمية لصحة الحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وبرنامج «يلا فاست» لقيادة العمل الشبابي من أجل التوعية بالنظم الزراعية والغذائية وتحولها، ومعرض أبوظبي للتمور، ومنتدى أبوظبي للعسل، إلى جانب عدد من المعارض المتخصصة ومبادرات القطاع.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق تجربة «تسوّق في المعرض»، فيما تحل جمهورية الهند ضيف شرف على الحدث، بما يعزز دوره منصة عالمية للتعاون والاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة على امتداد سلسلة القيمة الغذائية.

وبالتزامن مع الأسبوع العالمي للغذاء، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي فعالية «عالم الذكاء الاصطناعي 2026» يومي 6 و7 أكتوبر، بمشاركة قادة التكنولوجيا وصنّاع السياسات والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وتبحث الفعالية الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح الاقتصادات والقطاعات والمجتمعات، من خلال برنامج يتضمن مؤتمرات ونقاشات استراتيجية وعروضاً متخصصة تستعرض أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في القطاعات الرئيسية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التقنيات الناشئة وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار في هذا المجال.

ونفذت مجموعة أدنيك وقطاعات أعمالها خططاً تشغيلية متكاملة لضمان نجاح الحدثين، تشمل إدارة مرافق المركز وخدمات الزوار والضيافة والخدمات اللوجستية وتنسيق النقل والتسجيل والدعم التقني والعمليات الميدانية.

كما أكملت فرق العمل المتخصصة استعداداتها في مختلف مرافق المركز، بما يشمل دعم العارضين وإدارة تجربة الزوار والإرشاد والتوجيه والأمن والصحة والسلامة وخدمات كبار الشخصيات والمراسم والتشريفات والبنية التحتية الرقمية، فيما وسعت فرق الضيافة نطاق خدمات الأغذية والمشروبات لتلبية احتياجات المشاركين والوفود والزوار.

وتعكس الاستضافة المتزامنة للحدثين قوة منظومة الأعمال المتكاملة لمجموعة أدنيك وقدرتها على تنظيم فعاليات دولية كبرى ذات متطلبات متعددة، كما تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار وتبادل المعرفة، ومنصة تجمع الجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لبحث قضايا الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتنطلق فعاليات الحدثين غداً في مركز أدنيك أبوظبي بمشاركة وفود وزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم مكانة الإمارة وجهة رائدة لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية وفعاليات الأعمال.