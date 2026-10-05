بريسايت تجمع قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار والقطاع الحكومي

تستضيف بريسايت، منتدى المستقبل Future Forum، وهو ملتقى خاص للمدعوين، يُقام في مركز أبوظبي للطاقة، ويجمع كبار القادة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والقطاع الحكومي وقطاعات الأعمال، إلى جانب مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام المنتدى قبل يوم واحد من انطلاق فعالية معرض وقمّة AI Everything العالميين للذكاء الاصطناعي، ليفتتح أسبوعاً من النقاشات حول تطورات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ويبحث في المتطلبات اللازمة للانتقال من القدرات التكنولوجية، إلى تطبيقات واقعية موثوقة وقابلة للتوسع، ومجدية تجارياً.

ويركّز المنتدى على المتطلبات العملية اللازمة لنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة، إلى الاستخدام التجاري والتشغيلي، حيث يجمع العملاء ومزوّدي البنية التحتية والمستثمرين والشركاء التكنولوجيين والجهات الحكومية المعنية. كما يتيح الملتقى للمؤسسين التواصل المباشر مع الأشخاص والمؤسسات القادرين على المساعدة في نقل الابتكارات إلى مشاريع تجريبية، وشراكات وفرص تجارية، واعتمادها على نطاق أوسع.

ويشهد منتدى المستقبل أيضاً الإطلاق الرسمي لمنصة «فويتشرسايت» FutureSight، منصة بريسايت لاستشراف المستقبل، لتحديد الشركات والتقنيات والقدرات التي يمكن أن تسهم في نموها المستقبلي، والاستثمار فيها واحتضانها. وتربط «فيوتشر سايت» القدرات الناشئة بأعمال بريسايت وشبكتها الأوسع، لتوفير مسارات تبدأ من الاكتشاف والاستثمار، وصولاً إلى الفرص التجارية والنشر والتوسع.

وتمثّل المنصة تطوراً لأنشطة بريسايت السابقة في مجال المسرّعات، لتصبح منصة استراتيجية أوسع نطاقاً للاستشراف والاستثمار وتطوير المنظومة وفرص الأعمال.

وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تجمع النسخة الافتتاحية من منتدى المستقبل تحت مظلتها نخبة متميزة من المشاركين، من مؤسسين وعملاء ومستثمرين وشركات تكنولوجية وقادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال. وهؤلاء هم الأشخاص القادرون على مساعدة التقنيات الواعدة في إيجاد تطبيقات عملية حقيقية وفرص للنمو».

«وتهدف «فيوتشرسايت» إلى بناء المزيد من هذه الروابط. فنحن نسعى إلى تحديد الشركات والقدرات القوية في مراحل مبكرة، وتقريبها من الاحتياجات الفعلية للسوق، والمساعدة في إيجاد فرص للشراكات والتبنّي التجاري والنمو».

وتشكّل الدفعة الثانية من «فيوتشرسايت» محوراً رئيساً في فعاليات اليوم، حيث تستعرض 12 شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقنياتها، وتعقد لقاءات مع العملاء والمستثمرين والشركاء. كما تتيح جولة مخصصة لشركات الدفعة للقادة المشاركين الاطلاع على منتجاتها، ومناقشة التطبيقات المحتملة ومجالات التعاون.

وجرى اختيار شركات الدفعة من بين 376 طلباً من 62 دولة، وتشمل مجالات عملها أمن وسلامة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبنية التحتية الحيوية والذكاء المناخي والرعاية الصحية ونزاهة التقييمات. وتضم الدفعة شركات AIM Intelligence وTheStage AI وMangoBoost وFeatherless AI وWingBits وAIRMO وTrust Exam وDtonic وAITRICS وFlyNex وFortyGuard وrahd·AI.

وبالتزامن مع عروض شركات الدفعة الثانية، تتناول جلستا نقاش استراتيجيتان آفاق البنية التحتية والشراكات والظروف الاستثمارية التي تسهم في تشكيل مسار تبنّي الذكاء الاصطناعي وتوسعة النطاق التجاري. ويشارك فيهما فهيم أحمد الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في مجموعة «جي 42»، وعمرو كامل المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة Inception، وحسن الحوسني الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في Space42، والدكتور طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لشركة Botim، والدكتور بلال بلوش شريك في Shorooq، وعبد العزيز الصاغة الشريك الإداري في BECO Capital، وبنيامين كلوس المدير العام في Plug and Play، وإبراهيم عجمي رئيس وحدة الشركات الناشئة التابعة لقطاع الاستثمارات غير التقليدية بشركة مبادلة للاستثمار، ويوسف سالم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أدنوك للحفر. ويدير الجلستين راجيف سيبال من Morgan Stanley، وجين ويذرسبون مديرة التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز في Euronews.

ويتضمن جدول الأعمال الأوسع أيضاً، كلمات رئيسة ورؤى قيادية يقدمها بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، وتوماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، وماجزان كينيسباي. وتتناول مشاركاتهم طموحات إطلاق «فيوتشرسايت»، والدور الذي يمكن أن تؤديه أبوظبي في مساعدة شركات الذكاء الاصطناعي الصاعدة على الانتقال من الابتكار إلى التطبيق على أرض الواقع.

وعلى مدار اليوم، تلتقي شركات الدفعة الثانية بالعملاء المحتملين والمستثمرين وشركاء التكنولوجيا، مع تركيز النقاشات على تحديد فرص تنفيذ المشاريع التجريبية، وإقامة الشراكات والتعاون التجاري.