دبي تقود تحول «اقتصاد التجربة».. والذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التجزئة في المنطقة

تصدر الذكاء الاصطناعي والقيادة ومستقبل قطاع التجزئة وأجندة دبي للتجزئة والسياحة مناقشات اليوم الأول من «مؤتمر التجزئة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»، الذي انطلقت فعالياته في دبي، بمشاركة قادة قطاع التجزئة والمتخصصين في مراكز التسوق والتطوير العقاري من مختلف أنحاء المنطقة.

ويقام المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة «MECSR»، يومي 5 و6 أكتوبر في فندق ريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «ارتقِ بالمستوى: تمكين قادة الغد اليوم»، ويبحث التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع في ظل التطور التكنولوجي وتغير توقعات المستهلكين، وتنامي أهمية السياحة في دعم نشاط التجزئة.

وشهد اليوم الأول سلسلة من الجلسات، التي ناقشت مستقبل القطاع من زوايا متعددة، بدءاً من دور دبي وجهة عالمية للتجزئة والسياحة، وصولاً إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتجربة العملاء، والتغيرات التي تفرضها المرحلة الجديدة على قادة الشركات والمطورين والعلامات التجارية.

التجزئة والسياحة بدبي في مسار واحد

ناقشت جلسة «أجندة دبي للتجزئة والسياحة: رؤية من المدينة» تطور قطاع التجزئة واقتصاد السياحة في دبي، خلال العقدين الماضيين، في ظل النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين، وتغير متطلباتهم.

واستعرض محمد فراس أريقات، نائب الرئيس لشؤون تقويم التجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، دور تقويم التجزئة والحملات الرئيسية في تحفيز حركة الزوار ودعم نشاط المتاجر والوجهات التجارية، إلى جانب تأثير نمو السكان والسياح في أساليب تخطيط وجهات التجزئة وتأجيرها وبرمجتها.

وتعكس المناقشات اتجاهاً متزايداً نحو دمج التجزئة مع السياحة والترفيه والضيافة، بحيث تصبح مراكز التسوق والوجهات التجارية جزءاً من تجربة متكاملة للزائر، وليس مجرد مواقع لعمليات الشراء.

الذكاء الاصطناعي يتجاوز التكنولوجيا

واستحوذ الذكاء الاصطناعي على جانب رئيسي من أعمال المؤتمر، خصوصاً خلال جلسة «المستقبل الإنساني: الذكاء الاصطناعي والسعادة وكيف سنعيش ونعمل ونجتمع»، التي قدمها مو غاودات، المسؤول التنفيذي السابق عن الأعمال في «جوجل إكس»، في حوار مع ديفيد ماك آدم، الرئيس التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة.

وناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال وبيئة العمل والسلوك البشري، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تشكيل طريقة عمل الناس وتسوقهم وتفاعلهم مع العلامات التجارية.

وأكدت المناقشات أهمية أن يترافق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع اهتمام أكبر برفاهية الموظفين وثقة المستهلكين، خصوصاً مع تسارع وتيرة التحول التكنولوجي.

وفي الجلسة الختامية لليوم الأول بحث متخصصون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التجزئة، بدءاً من منصات مراكز التسوق والتسعير والتفاعل مع العملاء، وصولاً إلى إدارة العلاقات والعلامات التجارية، مع استعراض تجارب عملية في تبني التكنولوجيا وتأثيرها على فرق العمل والعملاء.

قيادة جديدة لقطاع سريع التحول

ناقش آلان بجاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة «نكست| القيادة في ظل الحقائق الجديدة»، التحولات التي طرأت على بيئة الأعمال في قطاعي التجزئة والعقارات في الخليج، وانعكاساتها على أساليب القيادة واتخاذ القرار.

وركزت المناقشات على أهمية رصد التغيرات في مراحلها المبكرة، وتمكين المؤسسات من سرعة الاستجابة، والتكيف مع تحولات الأسواق، كما تناولت جلسة «رأس المال والثقة: استشراف المرحلة المقبلة للمنطقة» تغير نظرة المالكين والمطورين إلى المخاطر والعوائد، وكيف تتعامل الشركات مع التحولات التشغيلية والاستثمارية استعداداً لمراحل جديدة من النمو.

من «المول» إلى الوجهة المتكاملة

برز خلال المؤتمر اتجاه واضح نحو إعادة تعريف مراكز التسوق، مع انتقال القطاع من التركيز على المساحات التجارية إلى تطوير وجهات تجمع التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والثقافة والخدمات.

وفي هذا السياق ناقشت ماري ديل دوسو، مديرة مركز التسوق في برجمان وريف مولز بمجموعة الغرير، تجربة إعادة تموضع برجمان، من خلال تطوير مزيج المستأجرين والمطاعم والأغذية والعلامات التجارية والعناصر المجتمعية، التي تعزز جاذبية الوجهة.

وقال شين إلستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد ديفيلوبرز»، إن مستقبل التطوير العقاري في الخليج يقوم بصورة متزايدة على صناعة التجربة وليس مجرد تطوير المباني، مشيراً إلى أن المستهلك والزائر يبحث عن وجهة متكاملة، تجمع التسوق والترفيه والثقافة والضيافة والخدمات.

وأوضح أن مشروع «بلاس فاندوم» في لوسيل يمثل نموذجاً لهذا التوجه، إذ تبلغ مساحته الإجمالية نحو 1.15 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 560 متجراً، إلى جانب فنادق فاخرة ومساكن وخيارات متنوعة للترفيه والضيافة.

وأضاف أن الشركة تركز على الابتكار والتصميم وجودة التجربة والاستدامة، مع الحفاظ على الهوية المحلية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أهمية رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة، وخلق فرص العمل.

الخليج.. مرحلة جديدة

وتتواصل أعمال المؤتمر في يومه الثاني بجلسات تركز على توسع قطاع التجزئة في السعودية، وقيادة الشركات والعلامات التجارية، وفرص المدن المقدسة، وإدارة أصول مراكز التسوق، إضافة إلى الدور المتنامي للمطاعم والوجهات الترفيهية في إعادة تشكيل المشهد التجاري.

وتشير مداولات المؤتمر إلى أن قطاع التجزئة في المنطقة يدخل مرحلة جديدة تتقاطع فيها التكنولوجيا والسياحة والعقارات والترفيه، فيما يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر مؤثر في العمليات، وتجربة المستهلك واتخاذ القرار.

وفي ظل هذا التحول تبدو المنافسة المستقبلية بين وجهات التجزئة مرتبطة بقدرتها على تقديم تجربة متكاملة، وفهم سلوك المستهلك، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، إلى جانب قدرتها على الجمع بين العلامات التجارية والترفيه والضيافة والمطاعم، ضمن منظومة واحدة قادرة على استقطاب السكان والزوار على حد سواء.