المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم يعود إلى دبي لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة

يعود المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم (GRIF) بنسخته لعام 2026، ليواصل دوره كمنصة أعمال تجمع نخبة من كبار مشغّلي المطاعم والمستثمرين وصنّاع القرار، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع والفرص التي تفتحها أمام الشركات والمستثمرين. ويركّز المنتدى هذا العام على سوق المطاعم في دولة الإمارات، مستعرضاً أداءه والتحديات التي تواجهه، إلى جانب فرص النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

ومع انضمام مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريكاً استراتيجياً، تضع نسخة 2026 من المنتدى قطاع المطاعم في الإمارات في صميم نقاشاتها، مستعرضةً تطورات السوق وما تحمله بياناته من رؤى مهمة للشركات والمستثمرين. وتحت شعار «THRIVE»، يناقش المنتدى أداء السوق والإنفاق الاستهلاكي وتكاليف التشغيل ونماذج الاستثمار، إلى جانب فرص النمو والتوسع.

ويركّز برنامج المنتدى على واقع القطاع وأبرز التحديات التي تواجه أعماله، من خلال نقاشات تتناول أداء السوق وآفاقه المستقبلية، والتحولات في سلوك المستهلكين، وتكاليف التشغيل، وسلاسل التوريد، إلى جانب كيفية تطوير المشغّلين لنماذج أعمالهم بما يواكب المتغيرات المستمرة في السوق.

أبرز المشاريع

كما تسلّط الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على المطاعم والعلامات المحلية التي انطلقت من دبي، من خلال نقاشات تستعرض أبرز المشاريع والمؤسسين والمشغّلين الذين يسهمون في تطور السوق المحلي، إلى جانب الفرص المتاحة أمام العلامات الإماراتية للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

وتشمل أبرز المحاور التي تناقشها نسخة 2026 من المنتدى: تحولات قطاع المطاعم في الإمارات.. قراءة في أداء السوق واتجاهات المستهلكين وما تعكسه من تحولات في القطاع والبيانات وصناعة القرار: الاستفادة من بيانات السوق ورؤاه لدعم القرارات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمار والتكيّف مع المتغيرات: استعراض كيفية استجابة المشغّلين والمستثمرين للتحولات التي يشهدها السوق.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات مخصصة للمؤسسين، وورش عمل متخصصة، إلى جانب طاولات مستديرة مغلقة تفتح المجال أمام نقاشات عملية، وصريحة، وتبادل الخبرات والرؤى.

نخبة الشركاء

وتحظى نسخة 2026 من المنتدى بدعم نخبة من الشركاء في مقدمتهم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، إلى جانب بيبر تشيس وبروجكت بيبول آند فود بيبول بصفتهما شريكي المجتمع، وفورسايت كرييتف بصفته الشريك المؤسس لمنصة «CREATE at GRIF»، وبنش ماركت شريكاً لمعلومات السوق، وميزّا شريكاً لرأس المال والنمو، ومجموعة المطاعم في الإمارات شريكاً للقطاع، فيما يشارك كل من جوزيت وذا غيلد بصفتهما شريكي التجربة.

مستقبل مستدام

وقالت جنيفر بوتينجر-هاينز، مؤسسة المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم: تتمحور نسخة 2026 من المنتدى حول نقاشات صريحة تتناول واقع القطاع اليوم وما يحتاج إليه لبناء مستقبل مستدام على المدى الطويل. ويأتي شعار «THRIVE» ليأخذ النقاش إلى ما هو أبعد من مجرد الاستمرار، ويركّز على الأفكار والقيادات والعلاقات التي تمكّن الشركات من التكيّف والنمو.

وقال عمر صيدة، مؤسس أورانج هولدينغ: لطالما تميّز قطاع الضيافة في دبي بمرونته وطموحه، ويشكّل المنتدى فرصة للاستفادة من البيانات والرؤى وتعزيز التعاون لتحديد الفرص التي ستدفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة.