«ستراتا» تحصل على اعتماد CAR-145 من الهيئة العامة للطيران المدني

سارة المعمري:

إمكانيات ستراتا لا تتوقف عند حدود تصنيع أجزاء هياكل الطائرات وتتسع للمزيد



إنتاج 120 ألفاً من مكونات أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة والمتقدمة



حققت ستراتا، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار والرائدة في التصنيع المتقدم في الإمارات، إنجازاً جديداً بحصولها لأول مرة على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني بشهادة مؤسسة صيانة معتمدة، ضمن معيار CAR-145، للإشراف على أنشطة الصيانة والإصلاح وفحوصات الجودة، وسيمهد هذا الإنجاز الجديد الطريق أمام الشركة لدخول أنشطة تجارية جديدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، بما يدعم قدراتها الصناعية المتطورة، ويعزز مكانتها الوطنية والعالمية ودورها المؤثر في قطاع صناعة الطيران.

وتم تسليم شهادة الاعتماد الجديدة لشركة ستراتا من قبل فريق الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، فيما حضر من جانب الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران.

أعلى المعايير

وقال عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني: يمثل منح هذا الاعتماد لشركة ستراتا خطوة تعكس التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتطوير منظومة صيانة الطائرات في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية القطاع من خلال تمكين الشركات الوطنية من ممارسة أنشطة الصيانة ضمن إطار تنظيمي يضمن أعلى مستويات السلامة والجودة.

وأضاف: تحرص الهيئة على تطبيق متطلبات أنظمة الطيران المدني لصيانة الطائرات CAR-145 بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يعزز تنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، ويدعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الطيران، بما يشمل التصنيع والصيانة وخدمات الطيران.

التطلعات المستقبلية

وقالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: يعكس هذا الإنجاز الكبير، والمتمثل بالحصول على اعتماد CAR-145 من الهيئة العامة للطيران المدني، التزامنا المستمر بالنمو وتنويع أعمالنا والتميز في الامتثال للوائح، وهو ما يرقى لمستوى تطلعاتنا المستقبلية للعب دور أكثر تأثيراً في مجال صناعة الطيران عموماً.

وأضافت: أن الحصول على هذا الاعتماد يفتح آفاقاً جديدة لستراتا في مجال صيانة أجزاء الطائرات، وفي مجالات واسعة ذات صلة بهذا القطاع، ويدعم مسيرتها التصنيعية المتميزة والمستمرة منذ العام 2010 والتي أثمرت حتى اليوم عن إنتاج أكثر عن 120 ألفاً من مكونات أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة والمتقدمة.

وأشارت المعمري إلى أن تطلعات وإمكانيات ستراتا لا تتوقف عند حدود إنتاجية معينة، فقبل نحو عقد ونصف العقد، رسّخت ستراتا عهداً جديداً بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات انطلاقاً من مدينة العين ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم تحقق خطوة مهمة بدخولها أنشطة صيانة هياكل الطائرات، بما يُعزز القيمة العالمية لهذه الشركة الوطنية المتميزة في مجال صناعة الطيران.

الجدير ذكره أن شركة ستراتا بدأت أولى خطواتها في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة من خلال مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية وقعتها مع لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط خلال معرض دبي للطيران 2023، لإجراء عمليات إصلاح دقيقة لعدد من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة من المواد المركبة.