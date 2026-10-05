نيوباي توسع حضورها الإقليمي بالاستحواذ على حصة 65% في «نون للمدفوعات»

أعلنت «نيوباي»، إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 65% في «نون للمدفوعات»، في صفقة تستهدف توسيع حضور الشركة في قطاع المدفوعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والموافقات المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتلك المتعلقة بقوانين المنافسة.

ومن شأن الصفقة، عند استكمالها، أن تجمع بين البنية التحتية لـ «نيوباي» في مجال قبول المدفوعات، وحلولها متعددة القنوات وخدماتها الموجهة للتجار، وبين منصة «نون للمدفوعات» المدمجة، وبوابة التجارة الإلكترونية، وشبكة التجار التابعة لها في الإمارات والسعودية ومصر.

وستسهم الخطوة في توسيع قدرات «نيوباي» في التجارة الرقمية، وتعزيز انتشارها الإقليمي، إلى جانب دعم موقعها في سوق المدفوعات الإماراتية.

يأتي الاستحواذ في وقت تتزايد فيه حاجة التجار إلى حلول دفع متكاملة تتيح لهم خدمة عملائهم عبر القنوات الرقمية ونقاط البيع في أسواق متعددة. ومن خلال دمج قدرات الشركتين، ستتمكن «نيوباي» من تقديم منظومة أكثر تكاملاً للتجار تشمل قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وخدمات قبول المدفوعات في المتاجر، وتسريع عمليات التسوية، وخدمات البيانات والتحليلات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة.

محطة مهمة

وقال فيبور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة نيوباي. فقد بنينا أعمالاً قوية في قطاع المدفوعات في الإمارات، ونتطلع الآن إلى توسيع هذه القدرات على مستوى المنطقة.

وتمتلك»نون للمدفوعات«منصة قوية للمدفوعات الرقمية، وحضوراً في عدد من أبرز أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين خبراتها في التجارة الرقمية وقدرات نيوباي في قبول المدفوعات والحلول متعددة القنوات، نرى فرصة لبناء منصة إقليمية متكاملة تخدم التجار عبر مختلف الأسواق والقنوات.

ويعزز الاستحواذ مكانتنا في الإمارات، ويوسع حضورنا إلى السعودية ومصر، كما يدعم موقع نيوباي كمزود لخدمات المدفوعات للشركات في المنطقة.»

طورت «نون للمدفوعات» شبكة قوية من عمليات التكامل مع البائعين على منصات التجارة الإلكترونية والتجار عبر الإنترنت، ما منحها حضوراً قوياً في عدد من قطاعات التجارة الرقمية سريعة النمو في المنطقة. وعند استكمال الصفقة، ستستفيد «نيوباي» من قاعدة أوسع من التجار وتدفقات المدفوعات، كما ستتمكن من تسريع طرح حلول دفع جديدة في المنطقة، بما في ذلك وسائل الدفع البديلة وخيارات التقسيط.

حلول موثوقة

وقال فرز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «نون»: «يجب أن تكون حلول الدفع بسيطة وموثوقة ومصممة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق التي تعمل فيها. وتمتلك نيوباي خبرات محلية واسعة وبنية تحتية قوية، ومن خلال العمل معاً، يمكننا دعم نمو التجار وتسهيل عمليات الدفع لملايين العملاء في المنطقة».

وستركز خطط الشركتين عقب إتمام الصفقة على تسهيل أعمال التجار في المنطقة، من خلال تسريع إجراءات الانضمام، وتحسين أداء عمليات الدفع، وتطوير قدرات مكافحة الاحتيال، وتوسيع الخدمات المالية المدمجة.

كما من المتوقع أن تتيح الصفقة فرصاً لتعزيز خدمات المدفوعات والتسويات عبر الحدود، بما يدعم حركة التجارة عبر عدد من الممرات الرئيسية في المنطقة.