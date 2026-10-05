«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستأنف واردات البوكسيت الغيني بشحنة أولى 66 ألف طن

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن انطلاق أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات، بموجب الاتفاقية المجددة مع شركة البوكسيت الغينية (سي. بي. جي).

وجرى تحميل نحو 66 ألف طن من البوكسيت على متن سفينة من طراز «باناماكس» في ميناء كامسار أواخر شهر أغسطس.

وتنص الاتفاقية المجددة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والشركة الغينية (سي. بي. جي) على توريد ما يصل إلى 4.9 ملايين طن من البوكسيت سنوياً حتى عام 2044. ويُعد البوكسيت المادة الخام الأولية التي تستخدم في مصافي الألومينا.

وقال بونا سيلا، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا: «تمثل أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات بعد دخول اتفاقية التسوية الشاملة محطة مهمة في مسار علاقة جديدة تسهم في تعزيز الروابط التجارية بين الأطراف، ما يتوافق مع رؤية وقيادة الرئيس مامادي دومبويا، والتي يجسدها برنامج سيماندو 2040. ويسرنا استمرار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كأحد عملاء البوكسيت الغيني عالي الجودة».

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتطلع إلى الإسهام في ازدهار غينيا وشعبها من خلال مواصلة توريد البوكسيت الغيني عالي الجودة على المدى الطويل، والاستفادة منه كجزء من محفظتنا المتنوعة والمرنة لمصادر البوكسيت».

وتوصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن وجمهورية غينيا (ممثلةً بوزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية) في مايو، إلى اتفاق لتسوية النزاعات الناشئة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في غينيا وانقطاع إمدادات البوكسيت الغيني إلى الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل نهائي. واكتملت إجراءات الاتفاق في أواخر أغسطس بعد استيفاء عدد من الشروط المسبقة.

وجرى التوصل إلى التسوية الودية من خلال عملية مصالحة رسمية أُجريت تحت رعاية الرئيس الحالي لنقابة المحامين في باريس (نقيب المحامين) لويس ديجوس.