«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» يجمع أبرز العلامات التجارية العالمية في دبي

يعود معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026»، الحدث التجاري الفريد من نوعه في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 5 نوفمبر 2026، جامعاً المصنعين العالميين بالمشترين الإقليميين وصنّاع القرار الذين يعملون على انتقاء منتجاتهم الجديدة لعام 2027.

ويأتي تنظيم الحدث العالمي الرائد في إمارة دبي في الوقت الذي تواصل فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا ترسيخ مكانتها كأحد أهم أسواق النمو العالمية لقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة، في ضوء توقعات بتجاوز مبيعات القطاع في المنطقة حاجز 400 مليار دولار خلال 2026.

إقبال عالمي

ويشهد الحدث هذا العام إقبالاً دولياً لافتاً، إذ يستقطب أبرز الشركات من حول العالم لتشكّل بمشاركتها 86% من إجمالي الجهات العارضة، مستعرضةً طيفاً واسعاً من الابتكارات العالمية ضمن فئات الحلويات السكرية، والشوكولاته، والوجبات الخفيفة، والحلويات التقليدية، والبسكويت والكيك، والمثلجات والحلوى.

وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» في شركة «إن دي» (inD): يجمع معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» بين خبرات التصنيع العالمية والطلب الشرائي الإقليمي في منصة واحدة تحتضنها دبي. ويعزز الحدث قيمته من خلال دوره كمنصة تجمع المصنعين والمشترين، وتدعم فهم توجهات الأسواق ومتطلباتها، وتفتح آفاقاً لبناء شراكاتٍ تجارية طويلة الأمد عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما يقدمه من تنوعٍ واسع في المنتجات المعروضة. ومع مشاركة منتجين من أكثر من 40 دولة، يوفر المعرض بيئة أعمالٍ مركزة للشركات الساعية إلى تطوير منافذ جديدة للوصول إلى الأسواق، وكذلك للمشترين الإقليميين الباحثين عن منتجات وموردين وأفكار جديدة لتعزيز محافظهم.

ويُقام معرض«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026» بالشراكة بين شركتي «إن دي» وKoelnmess.

منصة ربط

وقال دينيس ستيكر، النائب الأول للرئيس في «كولنميسه»: لطالما شكل معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» منصةً للربط بين قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة العالمي والأسواق عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. وتُبرِز نسخة هذا العام مدى أهمية هذه المنصة للعديد من المصنعين الدوليين. ويتطلع المشاركون من المورّدين الموثوقين إلى تعزيز حضورهم كشركاء بارزين للمشترين الإقليميين وحركة التجارة في المنطقة. ومن هذا المنطلق، ستتحول دبي خلال نوفمبر 2026 إلى مركز حيوي لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة.

ويشهد معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026»، مشاركةً دوليةً واسعة من أستراليا والبرازيل وبلغاريا والصين وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان وبولندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسريلانكا وتركيا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب أسواق أخرى.

تفضيلات المستهلكين

وقال يانيس ثيلييس، المدير العام لشركة «باورمينتس»: مع تطور تفضيلات المستهلكين وتزايد الإقبال على منتجات الحلويات ذات المكونات البسيطة والفوائد المضافة، تقدم «باورمينتس» الخبرة الألمانية في مجال التصنيع ومنتجاتها الخالية من السكر إلى سوقٍ يشهد طلباً متنامياً على المنتجات الفاخرة التي يشتريها المستهلك بشكل عفوي. ويشكّل معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» منصةً مهمة لنا للتواصل مباشرةً مع المشترين في قطاع التجزئة والموزعين الإقليميين في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا. وتتيح لنا العودة إلى دبي الفرصة لبناء شراكات مباشرة، وفهم متطلبات الأسواق المتغيرة، وطرح نكهات جديدة للمشترين في المنطقة.

ويُقام معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026»، بالتزامن مع معرض «جلفود للتصنيع»، و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، و«جلف هوست»، بما يوسّع نطاق الفرص التجارية المتاحة أمام المشاركين، لتشمل منتجات الحلويات والوجبات الخفيفة الجاهزة، إلى جانب تقنيات المعالجة والتصنيع، والتغليف، وتطوير منتجات العلامات التجارية الخاصة، والأتمتة، والخدمات اللوجستية، وخدمات الأغذية.