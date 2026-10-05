مطارات دبي: الاستدامة محور قرارات تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل

بول غريفيث:

إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً



أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستعرضة التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025، أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن 3 عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب، والأفراد والمجتمع، والأعمال، كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي، إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع، بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB.

ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ويمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.

كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي، بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول، وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة، إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.

خفض الانبعاثات

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «لا يمكن أن تكون الاستدامة جانباً منفصلاً عن أعمالنا، بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل، بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر، سواء من خلال الحد من أثر عملياتنا، أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران».

وأضاف: «في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة، فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً من مختلف أطراف مجتمع الطيران. هذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم، والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها، بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات والمجتمعات التي نربطها بالعالم».

استهلاك الكهرباء

ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025، مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في 2019. كما أتاحت مطارات دبي خلال عام 2025، 24,115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفاً، كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17,349من شركاء الخدمة.

كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط، والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة، بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5% من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.

أدوات التمكين

وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB إحدى أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم، إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معاً على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023، والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

إعادة التدوير

كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة، حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامة في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يومياً، حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76% من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025، فيما وصلت النسبة إلى 100% في مايو 2026.

ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً، وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، كما أكمل 52,619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025، كما تم خلال نفس العام توزيع 36,040 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.